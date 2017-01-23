تفاصيل قرار لجنة الاستئناف حول تعليق نتيجة النصر والعين وتغريم فاندرلي

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم، في مقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار عبد الرحمن لوتاه إيقاف لاعب النصر فاندرلي 10 مباريات وتغريمه 200 الف درهم في اعقاب الاستئناف المقدم من قبل نادي العين بعد رفض الانضباط شكواه بمعاقبة اللاعب بداعي مخالفته للوائح وذلك على خلفية مشاركته مع فريقه النصر في مباراة الفريقين الأخيرة في في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة التي انتهت بفوز النصر بهدف دون رد، في حين أكد رئيس اللجنة أنه تقرر تأجيل البت في نتيجة المباراة التي يطالب نادي العين بنقاطها الى حين الفصل فيها من قبل هيئة التحكيم الرياضي خلال اجتماعها المرتقب في السادس من الشهر المقبل، لافتا الى أنه يحق لنادي النصر اللجوء لهيئة التحكيم الرياضي لاستنئاف القرار الذي أصدرته لجنته بحق فاندرلي.

وقال رئيس اللجنة المستشار عبد الرحمن لوتاه في تصريحات صحافية عقب الاجتماع "تمت معاقبة اللاعب لثبوت وجود مخالفة للوائح في المستندات التي قدمها لاتحاد الكرة".

وأضاف " لجنة الاستئناف طبقت في قرارها بحق اللاعب، المادة " 107" التي تنص على أن "كل لاعب زور وثيقة أو استخدمها مع علمـه بـالتزوير بغـرض الغش أو التـدليس في علاقة قانونية تتعلـق بأنشـطة كـرة القدم ، يعاقب بالايقاف ما لايقل عن ست مباريات و غرامة مالية بحد أدنى 30 الف درهم ، واي مسؤول ارتكب أيا من الأفعال الواردة في الفقـرة السـابقة يعاقـب بالحرمـان مـن المشـاركة باي نشـاط متعلـق باللعبـة لمدة لا تقل عن 12 شهرا وغرامة وغرامة مالية بحد اقصى لا تقل عن 50 الف درهم".

وتابع " لجنة الانضباط ناقضت نفسها في قرارها الأخير، بتوقيع عقوبة على نادي النصر نتيجة وجود تزوير في مستندات رسمية ولم تعاقب اللاعب نفسه".

وتابع رئيس لجنة الاستئناف " العقوبة التي صدرت بحق اللاعب فاندرلي من قبل الاتحاد الاسيوي لكرةالقدم تختص بمسابقات الاتحاد الاسيوي فقط دون المساس باللوائح المحلية الخاصة بالاتحاد الوطني التي يجب تفعيلها دون محاباة لاي طرف".

وبخصوص الشكوى المقدمة من نادي العين بالطلب من لجنته فتح بلاغ جنائ ضد فاندرلي أكد لوتاه أن هذا الأمر ليس من اختصاص لجنته، مشيرا الى أنه يحق لنادي العين اللجوء للجهات المختصة بهذا الأمر.

وفيما يتعلق بقرار لجنة أوضاع اللاعبين بالموافقة على تسجيل اللاعب في كشوفات النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية للاعبين ،أكد لوتاه أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين اعترفت المذكرة المقدمة الى لجنة الانضباط بوجود مخالفة في عملية تسجيل اللاعب وبالتالي فقد تمت معاقبة النادي ولم تتم معاقبة اللاعب".

وشدد رئيس لجنة الاستئناف أن لجنته بمعاقبتها للاعب النصر تحمي اتحاد الكرة من خلال تطبيق اللوائح المعتمدة من قبل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة،مؤكدا أن قضية فاندرلي حالة خاصة تم التعامل معها بطريقة خاطئة ايا كانت الأسباب من قبل اللجان المختلفة التي نظرت في هذه القضية منذ بدايتها.

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«الاستئناف» تبحث قضية فاندرلي دون المساس بنتيجة المباراة