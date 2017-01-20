العين أكثر الأندية تعرّضاً للعقوبات بسبب جمهوره

كشفت إحصائية رسمية صادرة من لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، عن تصدّر العين قائمة أكثرالأندية تعرّضاً للعقوبات الانضباطية بسبب جمهوره خلال المباريات المختلفة، في حين خلت سجلات سبعة أندية من أي عقوبات أو غرامات انضباطية بسبب سلوك جمهورها.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد أن قيمة الغرامات المالية الموقعة على العين بلغت 130 ألف درهم، منها غرامة في مباراة واحدة فقط 100 ألف درهم، وهي المواجهة التي جمعت الزعيم مع الأهلي في اللقاء المؤجل بالدوري، لقيام الجمهور برشق حافلة لاعبي الأهلي.

وتأتي أندية الجزيرة والوصل والأهلي ثانية، حيث بلغت قيمة الغرامات المالية الموقعة على كل منها 30 ألف درهم، فيما بلغت الغرامات المالية لكل من ناديي الظفرة والشارقة 10 آلاف درهم فقط.

وبلغ إجمالي الغرامات الانضباطية التي تعرضت لها الأندية، في الفترة الماضية، بسبب سلوك جمهورها 250 ألف درهم.

وتعرّضت سبعة أندية محترفة فقط من أصل 14 لعقوبات انضباطية بسبب جمهورها، وهي: العين والأهلي والجزيرة والوصل والظفرة والشارقة والوحدة، في حين كشفت الإحصائية أن سبعة أندية لم توقع عليها أي عقوبة بسبب جماهيرها، وهي: حتا وبني ياس والشباب والنصر واتحاد كلباء ودبا والإمارات. من جهته، شدّد رئيس لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، المستشار سالم بهيان العامري، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على أن «الخروج عن النص في المباريات المختلفة من قبل الجمهور يعرّض الفرق التي تنتمي إليها هذه الجماهير لعقوبات انضباطية»، مطالباً بأهمية «التزام الجمهور بالتشجيع والسلوك الحضاري في المدرجات».

يذكر أنه ووفقاً لإحصائية رسمية صادرة عن لجنة الانضباط، فقد بلغت قيمة الغرامات الانضباطية على الأندية، بشكل عام، فيذهاب دوري الخليج العربي والجولات الثلاث في كأس الخليج العربي مليوناً و167 ألف درهم.