دونيس: راتب المدرب في أندية الإمارات الكبيرة يتعدى الـ 3 ملايين دولار سنوياً

قال المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، إن تجربته مع نادي الشارقة لم تنجح بالصورة التي كان يتمناها، لافتاً إلى أنه تعرض لظروف صعبة مع «الملك»، كان أبرزها الاصابات المؤثرة لعدد من اللاعبين، إضافة إلى النتائج السلبية، ما أسهم في تراجع ترتيبه في دوري الخليج العربي.

وقال لصحيفة «باوك بلانيت» اليونانية، إنه سعيد بهذه التجربة، ويرى نفسه محظوظاً بأنه حصل على فرصة التدريب في دوري الخليج العربي. وأكد أنه على الرغم من أن الصخب والحضور الجماهيري في الدوري السعودي يفوق نظيره في الإمارات، لكن دوري الخليج العربي لا يقل من حيث القيمة الفنية، بجانب أن الرواتب مرتفعة في الأندية الإماراتية. وعن ما يتقاضاه المدربون، قال: «يحصل المدربون في الأندية الإماراتية المتوسطة على 1.5 مليون دولار سنويا، بينما الأندية الكبيرة، يتعدى فيها راتب المدرب الثلاثة ملايين دولار سنوياً».

وأوضح: «كانت تجربة مختلفة بالنسبة لي، وأرى أنه رغم عدم نجاحها إلا أنني استفدت كثيراً».

وحول تجربته المقبلة، قال: «لم أحدد وجهتي المقبلة، ومازلت أبحث عن العرض الأفضل من النواحي كافة».

وكان الشارقة قد فسخ عقد اليوناني دونيس بالتراضي بين الطرفين، بسبب تراجع نتائج «الملك»، وتعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو.