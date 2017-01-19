«شبح السداسية» يقلق الجزيرة أمام الوحدة

يلتقي الجزيرة مع جاره الوحدة عند الثامنة من مساء اليوم على استاد محمد بن زايد، في مواجهة صعبة ستكون الرابعة بينهما هذا الموسم، إذ يأمل «فخر أبوظبي» الحفاظ على قمة دوري الخليج العربي لكرة القدم التي يحتلها برصيد 32 نقطة، بعد أقل من 15 يوماً من خسارته الثقيلة والتاريخية في دور الثمانية لمسابقة كأس رئيس الدولة بستة أهداف دون رد، وفقدانه لقب البطولة الذي فاز به في الموسم الماضي.

وتلقي مباراة الستة بظلالها على مواجهة اليوم، رغم أن لكل مباراة ظروفها ومواجهة الليلة في بطولة مختلفة عن سابقتها، وسيحاول الجزيرة مدعوماً بلاعبه الجديد البرازيلي ليوناردو بيريرا استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد أولها تحقيق الفوز والحفاظ على قمة الدوري ومحاولة توسيع فارق النقاط مع أقرب منافسيه العين ولو بشكل مؤقت في حالة تعثر الأخير في مباراته اليوم أيضاً أمام الإمارات، والثاني رد اعتباره للهزيمة القاسية أمام منافسه في كأس رئيس الدولة، والثالث تخطي واحدة من أصعب العقبات في طريقه نحو الفوز بدرع الدوري للمرة الثانية في تاريخ النادي، والرابع تأكيد صحوته بعد الخروج من الكأس والتي جاءت على حساب الوصل أحد منافسيه الأقوياء على القمة، عندما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين.

لمشاهدة نجمان بالأرقام وتشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط. الغيابات الجزيرة: خلفان مبارك ومبارك بوصوفة. الوحدة: خورخي فالديفيا.

ويدخل الوحدة المباراة بهدف واحد هو تحقيق الفوز من أجل التمسك بفرصة المنافسة على قمة الدوري انتظاراً لتعثر المنافسين الآخرين في محاولة لتقليل فارق النقاط في ظل احتلاله المركز الخامس برصيد 24 نقطة، بعد فوزه الأخير على حتا 3 /‏‏ 2، خصوصاً أن فوزه على الجزيرة المتصدر سيقلل الفارق بينهما إلى خمس نقاط. وستكون المباراة الرابعة بين الفريقين هذا الموسم، وكانت الأولى في كأس الخليج العربي، وتعادل الفريقان 2 /‏‏ 2، والثانية كانت في الدور الأول من بطولة الدوري، وتعادل الفريقان أيضاً 1 /‏‏ 1، والثالثة كانت في كأس رئيس الدولة وفاز الوحدة 6 /‏‏ صفر.

من جهته، أكد مدرب الوحدة خافيير أغيري في مؤتمر صحافي، أن «مواجهة اليوم مع الجزيرة ستكون مغايرة في ظروفها عن المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن المباراة السابقة التي حقق فيها الفريق الفوز بـ(نصف دستة) من الأهداف تمثل حادثاً عارضاً لا يحدث كثيراً في لقاءات الفريقين التي تنتهي دائماً بفارق هدف أو هدفين فقط»، موضحاً ان «المنافس أصبح في حالة أفضل وستكون المباراة قوية وستتسم بالطابع الهجومي من الجانبين، ويجب علينا دخولها في كامل التركيز من أجل حصد نقاطها كاملة، ومواصلة الأداء الجيد الذي قدمناه في المباريات السابقة للمنافسة على لقب البطولة».

بدوره، قال مدرب الجزيرة تين كات، إن «فريقه جاهز لخوض الديربي أمام الوحدة، ويسعى للحفاظ على سجل الانتصارات المتتالية التي حققها على ملعب محمد بن زايد في بطولة الدوري هذا الموسم». وأضاف «أتوقع مواجهة صعبة أمام الوحدة لأننا نحتل المركز الأول في جدول الترتيب، وهذا يجعل كل المنافسين يجتهدون بشكل مضاعف أمامنا، كما أن مباريات الديربي تتسم دائماً بالاندفاع البدني وبالانضباط التكتيكي، لكننا واثقون بقدرتنا على الظهور بشكل مميز وعلى القتال حتى النهاية لنحصد النقاط الكاملة، ونسعى للحفاظ على سجلنا الخالي من أي خسارة أو تعادل في ملعبنا في بطولة الدوري هذا الموسم».