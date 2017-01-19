السنغالي ميندي يقترب من بني ياس

قال مصدر داخل نادي بني ياس لـ«الإمارات اليوم»، إن شركة كرة القدم بالنادي توصلت إلى اتفاق نهائي مع نادي شيغيانغ تشوانغ الصيني، لشراء بطاقة مهاجمه السنغالي فيليب ميندي، اعتباراً من فترة القيد الشتوية التي تنتهي مساء اليوم ليكون بديلاً للاعب الكولومبي دانيال هيرنانديز، الذي تقرر الاستغناء عن خدماته رغم ارتباطه بعقد مع النادي مازال سارياً لضعف مردوده الفني وعدم تحقيقه الإضافة المرجوة التي من أجلها تم التعاقد معه مطلع الموسم الجاري.

وقال المصدر إن «ميندي وصل إلى البلاد منذ يومين وتم عقد جلسة مفاوضات معه انتهت إلى قبول عرض النادي، وخضع اللاعب للفحوص الطبية التي اجتازها أول من أمس، وتم التوصل مع ناديه الصيني لشراء بطاقته الدولية بعقد لمدة موسم ونصف الموسم اعتباراً من يناير الجاري».

وأضاف «من المنتظر أن يكون اللاعب قد وقع عقده انضمامه لبني ياس أمس، تمهيداً لقيده في سجلات القيد باتحاد الكرة صباح اليوم قبل انتهاء فترة القيد».