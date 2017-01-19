3 صفقات تغيّر وجهتها في اللحظة الأخيرة بـ «ميركاتو الشتاء»

تنتهي، اليوم، فترة الانتقالات الشتوية في الساعة الخامسة عصراً، بعد إثارة كبيرة شهدها «الميركاتو» المحلي، ليس على مستوى حجم الصفقات أو انتقال أسماء كبيرة بين الأندية، وإنما من ناحية التغييرات المفاجئة، التي حدثت في بعض الصفقات، فتغيرت وجهتها في اللحظات الأخيرة. كان أبرزها على الإطلاق ما حصل بين نادي العين، والمهاجم العاجي يانيك بولي، الذي أعلن النادي إلغاء قيده وإنهاء الصفقة، رافضاً الاستجابة لطلبات جديدة من ناديه الروسي أنجي. ولم يتأخر نادي العين سريعا في تعويض فشل صفقة بولي، بحيث أعلن أمس رسميا التعاقد مع لاعب الهلال السعودي ناصر الشمراني.

في المقابل كان الحديث قوياً جداً عن قرب تعاقد نادي العين مع السنغالي ديوب، لكن الأخير ظهر بقميص الأهلي في اللحظات الأخيرة، بجانبهم أيضاً قصة انتقال السوري عمر خريبين من الظفرة، حيث كان نادي الوحدة الأقرب، لكن الصفقة تنتهي لصالح الهلال السعودي، وتالياً الصفقات الثلاث:

1- العاجي بولي

بلغت الإثارة ذروتها في الساعات المبكرة صباح أمس، عندما أعلن نادي العين إيقاف قيد العاجي يانيك بولي، بعد إرسال مسؤولي نادي أنجي الروسي شروطاً جديدة لإتمام التعاقد مع العين، رغم أن شركة الكرة في نادي العين أعلنت التعاقد رسمياً مع يانيك بولي لموسمين ونصف، وتم تقديم اللاعب في مؤتمر صحافي.

لكن عقب الطلبات الجديدة التي تقدم بها أنجي، قررت إدارة العين إلغاء الصفقة، إذ أشارت وسائل الإعلام الروسية إلى أن هناك عرضاً صينياً أكبر من العرض الذي تقدم به العين، كان السبب الأساسي في قيام النادي الروسي بالمطالبة بزيادة المقابل المادي.

ورغم أن بولي وقع رسمياً على عقد انضمامه إلى العين، وبات رسمياً في صفوفه، ما يعني أنه يحق للزعيم بيع اللاعب إلى النادي الصيني، إلا أن إدارة النادي أكدت في بيان صحافي أنها فضلت اتخاذ قرار تبديل اللاعب، بعد الإخلال بالاتفاق بين العين ونادي أنجي.

2- السنغالي ديوب

السنغالي ديوب من الظفرة إلى الأهلي. من المصدر

كان الظفرة طرفاً في صفقتين لم تغب عنهما الإثارة، إذ كانت البداية مع الهداف السنغالي ماكيتي ديوب، الذي دخل نادي العين في مفاوضات مع «فارس الغربية» لكسب خدماته، خصوصاً مع رغبة الجهاز الفني في «الزعيم» في التعاقد مع مهاجم بدلاً من البرازيلي دوغلاس. ووسط الأنباء التي أشارت إلى أن ديوب سيرتدي قميص «الزعيم»، أعلن النادي الأهلي تعاقده رسمياً مع اللاعب، إذ أكد ديوب لـ«الإمارات اليوم»، أن طريقة التفاوض من إدارة النادي الأهلي حسمت انتقاله إلى «الفرسان»، خصوصاً أنها تواصلت معه مباشرة، بينما اقتصرت مفاوضات نادي العين على إدارة نادي الظفرة.

3- السوري عمر خريبين

السوري خريبين من الظفرة إلى الهلال السعودي. تصوير: أسامة أبوغانم

كان اللاعب السوري عمر خريبين بطلاً لمسلسل طويل من المفاوضات، بدأ بين نادي الوحدة وإدارة نادي الظفرة، إذ أبدت شركة الكرة في العنابي رغبتها في ضم خريبين، لكن إدارة الظفرة ردت في بيان رسمي على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن إدارة النادي والجهاز الفني متمسكون ببقاء خريبين مع الظفرة، قبل أن تعود المفاوضات مجدداً بتقديم نادي الوحدة عرضاً جديداً، إضافة إلى دخول نادي الهلال السعودي طرفاً.

وفضلت إدارة الظفرة العرض السعودي، خصوصاً أنه على سبيل الإعارة مقابل مليون دولار، مع أولوية الشراء عقب نهاية الموسم مقابل خمسة ملايين دولار، بينما أكد رئيس شركة كرة القدم في الوحدة، أحمد الرميثي، على «تويتر»، أن الاختلاف كان في رغبة الوحدة في شراء بطاقة اللاعب، وإصرار الظفرة على الإعارة، ما جعل الصفقة تنتهي لصالح نادي الهلال.