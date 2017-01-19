الشامسي: نخطط في الحمرية للعب مع «المحترفين» بعد 3 سنوات

قال رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، جمعة الشامسي، إن العودة للمشاركة هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، كانت قراراً تاريخياً بالنسبة للنادي، بعد سنوات طويلة من الانسحاب من المسابقة، مشيراً إلى أن النتائج التي تحققت، خلال الأشهر الخمسة الماضية، تؤكد صحة قرار النادي.

وأوضح الشامسي أن «النادي يخطط للصعود إلى الأضواء، والمشاركة مع (المحترفين) بعد ثلاث سنوات». وتابع في حديث إلى «الإمارات اليوم»، إن الانسحاب كلفنا خسارة كبيرة، أبرزها انقطاع تواصل الشارع الرياضي في مدينة الحمرية مع النادي، لدرجة أن الناس نسوا وجود نادٍ في مدينتهم، قائلاً إن ذلك أثر سلباً أيضاً في فرق المراحل السنية، التي خسرت مجموعة من اللاعبين، بحكم أنهم افتقدوا الحافز والهدف بالوصول إلى الفريق الأول.

صالح بشير مستمر مع الفريق قال رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، جمعة الشامسي، إن مدرب الفريق، صالح بشير، باقٍ للموسم المقبل، مشيراً إلى أن ذلك تثمين لما قدمه من مجهودات مميزة، أسهمت في تحقيق النتائج الإيجابية للفريق. وأكد أن بشير من الكوادر الوطنية التدريبية التي تبشر بمستقبل مبهر، منوهاً بأنه تتلمذ على يد عدد كبير من المدربين العالميين، الذين دربوا نادي الجزيرة عندما كان لاعباً، ومؤكداً أن إدارة النادي ستتباحث معه بشكل مبكر، لوضع خطط الموسم المقبل.

يذكر أن فريق الحمرية قد انسحب من المشاركة في دوري الدرجة الأولى، بعد ختام الموسم 2009، بداعي عدم جدوى المشاركة لضعف النتائج قبل أن يعود مطلع الموسم الحالي، ويحتل حالياً المركز الثامن برصيد تسع نقاط.

وأكد أن العودة للمشاركة في دوري الدرجة الأولى أعادت الحيوية المفقودة لمرافق النادي ومنشآته، التي كانت غائبة طوال سنين الانسحاب من دوري الهواة.

وتابع: «عاد الفريق للمنافسات، وعاد معه الجمهور ورواد النادي السابقون، وأصبحت الأمور مختلفة عن السابق».

وأضاف: شجعتنا النتائج الحالية للفريق في دوري الدرجة الأولى على أن نرفع سقف تطلعاتنا، لكي يحتل الفريق مركزاً جيداً بنهاية الموسم الحالي بين الخامس والسابع بشكل مبدئي، ونتطلع أيضاً إلى أن يحظى النادي عموماً وفرق كرة القدم بدعم أكبر خلال الفترة المقبلة من قبل مجلس الشارقة الرياضي، لنتمكن من تنفيذ الخطط الفنية، التي نسعى من خلالها لرسم ملامح صورة مميزة لنادي الحمرية مقارنة ببقية الأندية، منها الصعود للعب في دوري الأضواء، خلال المستقبل القريب.

وقال الشامسي، أيضاً، إن النادي يتوافر على بنية تحتية مميزة، وإن الملعب كان وجهة لعدد من المنتخبات التي زارت الإمارات، مثل الكويت وأوزبكستان والعراق وأندية من الصين والهند ودول أخرى، وانتظمت في معسكرات تدريبية.