تأجيل البت في قضية العين ضد فاندرلي الى 6 فبراير

قررت هيئة التحكيم الرياضي في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد في دبي ،تأجيل البت في الشكوى المقدمة من نادي العين ضد نادي النصر بحجة عدم قانونية مشاركة لاعبه فاندرلي في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة، الى السادس من فبراير المقبل، إذ يطالب العين في دعواه باعتباره فائزا في المباراة وتخسير نادي النصر نتيجة المباراة التي انتهت بفوزه بهدف نظيف.



وجاء قرار هيئة التحكيم بتأجيل البت في القضية بناء على طلب من محامية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين ،عائشة الطنيجي بمنح اللجنة مهلة لمدة أسبوع للرد على المذكرة التي تقدم بها نادي العين في هذا الخصوص طاعنا في قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالموافقة على قيد اللاعب في كشوفات النصر .

ومنح رئيس هيئة التحكيم الرياضي خلال جلسة المداولة،الفرصة لطرفي القضية وهما نادي العين ممثلا في فريق الدفاع الذي قاده المحامي عبد الله الهرمودي والمحامية عائشة الطنيجي ممثلة للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، للمرافعة أثناء الجلسة وتقديم كل منهما مذكراته القانونية التي تسند موقفه في القضية ، إذ طالب محامي نادي العين ببطلان قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين القاضي بصحة قيد اللاعب فاندرلي في كشوفات نادي النصر ،مستندا في شكواه على البند العاشر من التعميم السنوي رقم "1" للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين الذي ينص على أنه لايسمح للنادي الذي يرغب في تغيير جنسية لاعبه بتسجيله بجنسية جديدة في نفس الموسم المسجل به.



وترأس جلسة الحكم في القضية التيكانت مفتوحة أمام وسائل الاعلام المختلفة واستمرت لنحو ساعة، القاضي على شامس وعضوية كلا من المستشار شهاب أحمد والمستشار عبد العزيز الابلم ومقرر الجلسة أحمد عبد اللطيف المرزوقي.

