مبخوت: غياب بوصوفة وخلفان ليس عذراً للجزيرة

قال مهاجم فريق الجزيرة، علي مبخوت، إنه على الرغم من أن غياب المغربي مبارك بوصوفة، وخلفان مبارك، مؤثر بالنسبة للفريق، لكنه «ليس عذراً للجزيرة»، وتابع في تصريحات صحافية: «الفريق بدأ المباراة بشكل سيئ، ما منح الفرص للمنافس للتحكم بسير اللقاء، والتقدم بهدف، لكن الأداء تحسن في الشوط الثاني، وهاجم الفريق وأضاع أكثر من فرصة، وتصدى القائم لكرة ألميدا، بخلاف الهدف الذي سجلته، وتم إلغاؤه للتسلل».

وأكمل: «لابد من الوقوف على المشكلات الفنية التي تعرض لها الجزيرة في آخر مباراتين أمام الوحدة والأهلي، وغياب بوصوفة وخلفان ليس عذراً، لأن الجزيرة يمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين، لكن هذه كرة القدم، ونحن الآن مطالبون بالتركيز الشديد في بطولة الدوري المتبقية للجزيرة هذا الموسم».