إسماعيل مطر: أشجع الأهلي المصري حتى النخاع

كشف قائد فريق الوحدة ومنتخب الإمارات، إسماعيل مطر، أنه من عشاق فريق الأهلي المصري، رغم أنه لا يتابع كرة القدم المصرية بشكل خاص، أو حتى العالمية بشكل عام، مشيراً إلى أنه يعشق بعض الرياضات، مثل كرة القدم الأميركية ودوري كرة السلة الأميركي (NBA)، والفورمولا 1، والموتو جي بي، ولا يفضل مشاهدة كرة القدم.

وكان إسماعيل مطر قد شارك مع النصر في مباراة كأس حمدان بن راشد آل مكتوم للتحدي، أول من أمس، أمام هامبورغ الألماني، التي فاز بها الفريق الألماني بخمسة أهداف نظيفة، وشهدت مشاركة فعالة من لاعبي النصر والأندية الأخرى.

وقال إسماعيل مطر، لـ«الإمارات اليوم»: «الكذب خيبة، وصراحة لا أتابع كرة القدم، سواء في الإمارات أو الوطن العربي أو حتى عالمياً، باستثناء مشاهدة مباريات القمة مثل ريال مدريد مع برشلونة أو أقوى المباريات بالدوريات الكبرى، وصراحة أنا من عشاق كرة القدم الأميركية ودوري كرة السلة الأميركي والفورمولا1، وموتو جي بي، وأفضل دائماً الابتعاد عن مشاهدة كرة القدم».

وأضاف: «مباراة هامبورغ الألماني تجربة جيدة، وأشكر نادي النصر على دعوته لي للمشاركة في هذا المحفل العالمي، والمباراة بمثابة احتكاك جيد للاعبين، وفرصة للتعلم من فريق لا يعرف الفرق بين مباراة ودية وأخرى رسمية».

وتابع: «كنت في يوم من الأيام قريباً من الاحتراف الخارجي، والوجود في مثل هذه الفرق الكبيرة، لكن كان من الممكن أن أذهب ولا أحصل على درجة الشهرة والسمعة نفسها، التي اكتسبتها هنا في الإمارات، وكل شيء نصيب، وأتمنى مشاهدة عدد من اللاعبين الإماراتيين في البطولات العالمية، ولدينا لاعبون قادرون على ذلك».

وتمنى إسماعيل مطر الشفاء للاعب النصر خالد جلال، الذي أصيب في أول المباراة، مؤكداً أن الفريق الألماني كان يخوض مباراة رسمية وليست ودية، وهذه الإصابة معرض لها أي لاعب، مادام موجوداً في الملعب، حتى إن كان في مباراة ودية.