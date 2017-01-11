حميد يوسف: الكأس لا تريد الوصل

قال مدير فريق الوصل، حميد يوسف، في تصريحات صحافية عقب الخروج من بطولة كأس الخليج العربي، أول من أمس، على يد الشباب بعد الخسارة بهدفين لصفر: الكأس لا تريد الوصل. مشدداً على أن الحظ عاند الفريق ليودع بطولتي الكأس في أقل من أسبوع، بعد أن كان خسر من الشارقة قبل ذلك.

مدرب الشباب: لا أخشى الأهلي قال مدرب الشباب، الهولندي فريد روتن، إنه لا يخاف من مواجهة الأهلي في نهائي الكأس المقرر في الأول من أبريل المقبل. وأضاف في مؤتمر صحافي: لست متخوفاً من مواجهة الأهلي، أنا أعشق كثيراً مباريات الديربي، وأحب التحدي والاستمتاع بالمباريات الكبيرة، ومثل هذه المواجهات لا يمكن توقع ما سيحدث فيها. وتابع: مباراة الوصل كانت واحدة من المباريات الكبرى التي استمتعت وأنا أستعد لها، وأتصور أننا قدمنا مستوى مقبولاً، من حيث الشكل، وأكثر من ممتاز على مستوى النتيجة، جميع اللاعبين أدوا أدوارهم ببراعة. مدرب الوصل أروابارينا وعد بمعالجة الأخطاء التي صاحبت مباراة الشباب الماضية.

وتابع: أثبتت مباراة الشباب بما لا يدع مجالاً للشك، أن الوصل يُعاني سوء حظ، فالجميع قد شاهد المستويات التي قدمها اللاعبون، إلا أنهم استقبلوا هدفاً قبل دخولهم غرفة تبديل الملابس، الأمر الذي أصابهم بالإحباط.

مضيفاً: نعتذر لجمهورنا على الخروج الثاني من البطولات، هذا هو حال كرة القدم، قد لا يفوز دائماً الأفضل.

وأكد من جانبه مدرب الوصل، الأرجنتيني أروابارينا، أن الخروج من الكأس أمر مؤلم، وتابع في تصريحات صحافية: الأوضاع في الأسبوع الأخير لم تسر كما كنا نتمنى، فقدنا لقبين في أسبوع واحد، الأمر مؤلم للغاية.

وذكر أيضاً: افتقدنا بشدة اللمسة الأخيرة أمام المرمى، الأمر بدا واضحاً في الهجمات التي سنحت لنا، لو كان هناك توفيق للمهاجمين لتقدمنا، وهذا ما سنعمل على علاجه في الأيام القليلة التي ستسبق مباراتنا مع الجزيرة، وأتمنى أن تعود الأمور كما كانت في السابق.