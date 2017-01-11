نادي الشباب يقدم 6 مبادرات إنسانية في «عام الخير»

أعلن المدير التنفيذي لنادي الشباب، مطر سرور، اعتماد النادي برنامجاً يتضمن ست مبادرات خيرية في عام الخير، إرساءً لمفهوم العطاء كتوجه مجتمعي عام ينخرط فيه كل الفئات والمؤسسات، تنفيذاً لتوجه القيادة الرشيدة. وقال لـ«الإمارات اليوم»: تم الاجتماع بإدارات الخدمة المجتمعية والمجموعات التطوعية من شباب النادي، لتقديم حزمة من المبادرات الخيرية التي تخدم هذا التوجه، وعدد من فئات المجتمع المختلفة، وتحديد البرنامج التنفيذي.

وتابع: مبادرة بنك الطعام هي مبادرة كبرى سنقوم بها من خلال الموارد والقدرات، والشباب الذين سيقومون بالتعاون في جمع الطعام، وكذلك فتح المجال باستخدام مرافق النادي للجهات التي ترغب في إقامة أيام خيرية مفتوحة، وتستمر طوال العام.

وأضاف: من المبادرات الأخرى، مبادرة الخير والسعادة، التي تستهدف كبار السن والأيتام وذوي الإعاقة بفعاليات أسبوعية. وقال كذلك إن النادي سيطلق مبادرة مرصد الخير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاستقبال اقتراحات الجمهور والمجتمع واللاعبين في مجال الخير، والسعي للتسويق لهذه الأفكار وتطبيقها.

وأشار كذلك إلى مبادرات أخرى تشمل «الخير في عيالنا»، تستهدف دمج البراعم واللاعبين في عمل الخير، وكذلك «ساعة يومية»، تعنى باختيار كتب لغرس الخير والهوية الوطنية والمعرفة لدى اللاعبين، و«رمضان الخير»، حيث تنظم فعاليات أسرية وخيرية طوال الشهر الفضيل. وأكد مطر سرور أن النادي قرر تشكيل لجنة لمتابعة وتطبيق هذه المبادرات وتطويرها، وإضافة كل ما هو مناسب وجديد لبرنامج الخير.