10 لاعبين صنعوا نصف نهائي جديداً للكأس

شهد الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم مفاجآت من العيار الثقيل، بعد أن ودّع الجزيرة «حامل اللقب» والعين والوصل البطولة، على عكس التوقعات، فيما تأهلت إلى المربع الذهبي فرق حتا والنصر والوحدة والشارقة، التي لم يكن أحد منها حاضراً في نصف نهائي الموسم الماضي.

وكان المربع الذهبي للكأس، في الموسم الفائت، قد شهد فوز العين على بني ياس 3-2، والجزيرة على الأهلي بالنتيجة نفسها، وتوّج الجزيرة لاحقاً باللقب.

وفي الموسم الحالي، سيتقابل الوحدة الذي أقصى الجزيرة بسداسية تاريخية، مع الشارقة المتفوق على الوصل 4-2، ويلتقي النصر الفائز على العين بهدف نظيف، مع حتا الذي هزم فريق الإمارات 2-1، ليطفو على سطح البطولة نصف نهائي جديد، والفضل في ذلك يعود إلى 10 لاعبين مميزين كانوا علامات فارقة مع فرقهم في الدور ربع النهائي، ترصدهم «الإمارات اليوم» على النحو التالي:

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