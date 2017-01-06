محمد بن راشد يشهد سباق الإسطبلات الخاصة في «سيح السلم»

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، سباق الإسطبلات الخاصة والمواطنين، ضمن مهرجان محمد بن راشد للقدرة لمسافة 100 كيلومتر، الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

راشد الكمدة: «مومنتم» تغيّر مع منصور إبراهيم أبدى راشد الكمدة، مالك الجواد «مومنتم»، المتوّج بلقب كأس الإسطبلات الخاصة، ضمن مهرجان محمد بن راشد للقدرة، سعادته البالغة بالتتويج بهذا اللقب، وأشاد بأداء الفارسة ليلى المرزوقي، والجواد «مومنتم»، الذي وصفه بأنه تغيّر تحت قيادة المدرب منصور إبراهيم. وقال الكمدة في تصريحات صحافية: «إن إبراهيم استلم (مومنتم) منذ شهر، وقام معه بعمل كبير، والنتيجة ظهرت خلال السباق»، لافتاً إلى أن «الفوز بلقب كأس الإسطبلات الخاصة لمهرجان محمد بن راشد، شرف كبير، وجميع الإسطبلات كانت تسعى إلى نيل هذا الشرف».

وتوّجت الفارسة ليلى محمد المرزوقي، بطلة للسباق باحتلالها المركز الأول على صهوة الجواد «مومنتم» المملوك إلى إسطبلات الكمدة للقدرة، مسجلة زمناً قدره 3:21:09 ساعات، بينما جاء في المركز الثاني الفارس أحمد صالح الشحي، على صهوة الجواد «جويان تايغر ليلى» لإسطبلات الكمدة للقدرة، مسجلاً زمناً قدره3:22:27 ساعات، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس عبدالله غانم المري، على صهوة الجواد «رزام» المملوك إلى إسطبلات زعبيل، مسجلاً زمناً قدره 3:23:35 ساعات.

وتصدّر الفارس أحمد محمد الجابر، المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «عماني كوندارا» المملوك لإسطبل الجابر، مسجلاً زمناً قدره 1:24:55 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ليلى محمد المرزوقي، على صهوة الجواد «مومنتم» المملوك لإسطبلات الكمدة للقدرة، مسجلة زمناً قدره 1:25:21 ساعة، وتبعتها في المركز الثالث الفارسة البريطانية هاريت براون، على صهوة الجواد «كلاودي روز» المملوك لإسطبلات ركنه للقدرة، مسجلة زمناً قدره 1:25:44 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس غيث عبدالواحد خميس، على صهوة الجواد «جساس» المملوك لإسطبلات إس إس، بزمن قدره 1:25:57 ساعة، وجاء في المركز الخامس حسن جمعة الحمادي، على صهوة الجواد «جانو تشالو» لإسطبلات ركنه للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1:26:20 ساعة.

وحافظ الفارس أحمد محمد الجابر، على موقعه في الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 40 كيلومتراً باحتلاله المركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 2:45:06 ساعة، كما استمرت الفارسة ليلى محمد المرزوقي، في المركز الثاني بزمن قدره 2:45:43 ساعة، بينما تقدم الفارس سعيد حمود الخياري، من المركز الـ20 إلى الثالث على صهوة الجواد «عنيده» المملوك إلى إسطبلات إس إس، بزمن قدره 2:48:19 ساعة، وصعد الفارس صالح علي الكربي، من المركز الثامن إلى الرابع على صهوة «هناد» لإسطبلات الخليج، بزمن قدره 2:50:38 ساعة، كما تقدم الفارس عبدالله غانم المري، من المركز العاشر إلى الخامس على صهوة الجواد «رزام» لإسطبلات زعبيل، بزمن قدره 2:51:13 ساعة.