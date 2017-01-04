معتوق يعاني شداً عضلياً ويحتاج إلى راحة لأسبوع

أكد لاعب المنتخب اللبناني ونادي الفجيرة حسن معتوق، أن الفحوص الطبية والأشعة السريرية التي أجراها في الفجيرة وبيروت، جاءت سليمة لحد ما، وان الإصابة التي لحقت به أثناء التدريبات اليومية مع الفريق، عبارة عن شد عضلي يحتاج إلى الراحة لأسبوع، وقال معتوق لـ«الإمارات اليوم»: شعرت بسعادة غامرة لنتائج الفحوص الطبية، للعودة بسرعة للتدريبات، حيث تنتظر الفجيرة مباريات مهمة.

وكان معتوق غاب عن مباراة الذيد الأخيرة ضمن منافسات الأسبوع السابع لدوري الدرجة الأولى، وانتهت بفوز الذيد بهدف نظيف، بينما تنتظره مباراة مهمة في الجولة القادمة أمام رأس الخيمة.