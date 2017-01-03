جدول بث مباريات كأس رئيس الدولة لكرة القدم

أعلنت قناة دبي الرياضية عن مواكبتها الإعلامية لكأس رئيس الدولة لكرة القدم وبثها الحصري لمباريات الربع النهائي من هذه البطولة.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من حرص القناة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام على مواكبة ومتابعة كافة الفعاليات والأحداث الرياضية التي تشهدها إمارة دبي وباقي إمارات الدولة.

وتستضيف دبي الرياضية ضمن تغطيتها الإعلامية الشاملة عبر برنامج "المنصة" سهرة كروية خاصة مع عدد من النجوم ونجوم التحليل الرياضي للحديث عن منافسات هذه البطولة وتقديم تحليل رياضي لمباريات الدور 8 ابتداء من الساعة: 16:00 بتوقيت الإمارات والساعة: 12:00 بتوقيت غرينتش.

وعلى صعيد التغطية والبث الحصري لمباريات الدور 8 ستقوم دبي الرياضية ببث مباراتي يوم غد من خلال نقل مباراة الوصل والشارقة مع المعلق عامر عبد الله من استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب، فيما سيتم بث مباراة الوحدة والجزيرة مع المعلق الرياضي فارس عوض من استاد نادي الوصل .

أما مباريات بعد غد فتبدأ مع مباراة حتا والإمارات مع المعلق عبد الله السعدي من استاد آل مكتوم بنادي النصر في حين سيتم نقل وقائع مباراة العين والنصر من استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بصوت المعلق عامر عبد الله.