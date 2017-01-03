إيقاف ماجد ناصر 3 مباريات وتغريمه 200 ألف

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة المستشار سالم بهيان العامري، معاقبة حارس مرمى الأهلي ماجد ناصر بالإيقاف ثلاث مباريات، بخلاف عقوبة الطرد وتغريمه 200 ألف درهم، لقيامه بالاعتداء على لاعب العين البرازيلي كايو لوكاس، دون كرة خلال مباراة الفريقين الأخيرة، المؤجلة من الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في العين، وانتهت بالتعادل 1-1.

كما عاقبت اللجنة لاعب العين محمد عبدالرحمن بالإيقاف ثلاث مباريات، وتغريمه 50 ألف درهم، وتغريم العين 100 ألف درهم، بسبب تصرف جمهوره برشقه حافلة لاعبي الأهلي، وتمت معاقبة لاعب الأهلي سالمين خميس بالإيقاف ثلاث مباريات، وتغريمه 40 ألف درهم، وكذلك إيقاف لاعب الأهلي خميس إسماعيل ثلاث مباريات وتغريمه 40 ألف درهم، وتغريم الأهلي 10 آلاف درهم.

وقال رئيس لجنة الانضباط، سالم بهيان العامري، لـ«الإمارات اليوم»، عقب الاجتماع، إن «العقوبات التي أصدرتها اللجنة، بخصوص أحداث مباراة العين والأهلي الأخيرة، تمت بناء على مشاهدة اللجنة أشرطة الفيديو الخاصة بالوقائع، بجانب تقرير حكم المباراة في هذا الخصوص».

وأوضح «بالنسبة للحارس ماجد ناصر، فإن شريط الفيديو الخاص بالحادثة، أثبت قيامه بالاعتداء على لاعب العين كايو لوكاس دون كرة، خلال المباراة، لذلك تمت معاقبته».

وتابع «تمت أيضاً معاقبة لاعبي الأهلي: سالمين خميس، وخميس إسماعيل، بسبب قيامهما باستفزاز الجمهور، بحركات غير مهذبة».