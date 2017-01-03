المنصوري: «دبي للإعلام» أعدت خطة متكاملة لمهرجان محمد بن راشد للقدرة

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام ممثلة في قنوات دبي ريسينج، عن تغطيتها ومواكبتها لفعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة خلال الفترة من 4 إلى 7 الجاري، من مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التلفزيون والإذاعة في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري، أن القنوات التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، أعدت خطة عمل متكاملة لمواكبة الحدث الرياضي المهم تسبق النقل المباشر عبر التغطية الميدانية من مدينة دبي الدولية للقدرة، وبما يليق بالسمعة المتميزة التي وصلت إليها الإمارات، ما سيضيف الكثير من الإثارة والحماس.