«أبيض السلة» يخسر أمام البحرين 70 - 62 في البطولة العربية

خسر منتخب السلة أمام نظيره البحريني 62 مقابل 70 في الجولة الثانية للفريقين، في بطولة طيران الإمارات «البطولة العربية للرجال» والمقامة في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة ستة منتخبات وتستمر حتى الثامن من الشهر الجاري.

جاءت المباراة حماسية للغاية، ورغم الغيابات المتنوعة في صفوف الأبيض ممثلة في إصابة طلال سالم قبل انطلاق البطولة بوقت قصير، وعدم التحاق كل من جاسم محمد لإصابته ومعه راشد ناصر ومحمد عبداللطيف وصالح سلطان، ومحمد عبداللطيف، فقد نجح المنتخب في تقديم مباراة جيدة، ضد منتخب مدعم بلاعب أجنبي وهو الأميركي مالكوم حيث تسمح لوائح الاتحاد الدولي بأحقية أي منتخب في العالم بتجنيس لاعب واحد فقط، وكان المحترف الأميركي نقطة تحول مهمة للغاية.