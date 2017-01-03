حارب: «دبي البحري» حريص على إنجاح فعاليات الموسم

تشهد شواطئ دبي يوم السبت المقبل إقامة سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2016-2017.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات قد اختتم سباقاته البحرية في العام الميلادي 2016 بإقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي حقق نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة كبيرة من الملاك والنواخذة حيث وصل عدد السفن المشاركة إلى 89 محملاً، وأكد عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي محمد عبدالله حارب، أن مجلس إدارة النادي حريص كل الحرص على إنجاح كل الأنشطة والفعاليات الرياضية التي ينظمها النادي، تجاوباً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، الذي دعا إلى تطوير السباقات والأنشطة بما يجعل النادي دائماً في المقدمة.