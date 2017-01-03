«الرئيسي» و«p7» يحصدان المراكز الأولى في «صقور تل مرعب»

اختتمت، أول أمس، منافسات اليوم الأول لبطولة الصيد بالصقور، ضمن منافسات مهرجان ليوا الرياضي تل مرعب 2017، التي تمكن من خلالها الصقران الرئيسي وp7 لصاحبهما خلفان بطي القبيسي من حصد المركز الأول في فئة جير شاهين (جرناس) جير دبع (جرناس) وفئة جير جرموشة (جرناس) جير بيور (جرناس) حيث تفوقت طيور القبيسي في حصد المراكز الأولى وباكتساح كبير من بين بقية المشاركين وكل ملاك الصقور الذين حضروا المنافسة، وجاءت منافسات الصقور في يومها الأول لكي تشهد مشاركة وإقبالاً كبيراً وصل إلى أكثر من 120 طيراً توزعت على فئات البطولة.