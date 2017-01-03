الشطرنج يطلب إدراج سالم عبدالرحمن في مشروع «النخبة»

كشف رئيس اتحاد الشطرنج، الدكتور سرحان المعيني، عن نيته التقدم بطلب للجنة الأولمبية الوطنية، لإدراج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، ضمن مشروع النخبة الرياضي. وقال المعيني لـ «الإمارات اليوم»: «هناك اجتماع للجمعية العمومية للجنة الأولمبية سيُعقد غداً في دبي، وسوف أستغل هذا الاجتماع لعرض ضم سالم عبدالرحمن لمشروع النخبة الرياضي الذي تتولى رعايته اللجنة الاولمبية، للحفاظ على المكتسبات التي حققها اللاعب على الصعيد الدولي في الآونة الأخيرة».

وأضاف: «هناك تحركات من جانب الاتحاد بالتنسيق مع نادي الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي والهيئة العامة للشباب والرياضة، من أجل دعم مشاركات اللاعب الخارجية، وتوفير أفضل إعداد له قبل البطولات الدولية».