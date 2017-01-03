انضمام لاعبين أوروبيين إلى «أبوظبي إتش إس بي سي للغولف»

أعلنت بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف عن انضمام قائمة جديدة من اللاعبين الأوروبيين للمنافسة على «كأس الصقر المجنح» في البطولة التي تقام نسختها الـ12 على ملعب نادي أبوظبي للغولف خلال الفترة من 19 - 22 الجاري بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وتضم القائمة الجديدة كلاً من اللاعب البريطاني ماثيو فيتزباتريك ذي 22 ربيعاً والمصنف ضمن أفضل أربعة لاعبين أوروبيين، إلى جانب مجموعة من أشهر اللاعبين مثل، وتيرل هاتون، ورافا كابريرا بيلو، اللذين كانا ضمن المراكز الـ10 الأولى في الموسم السابق لـ «السباق إلى دبي»، إضافة إلى كريس وود الذي جاء في المركز الـ11 ضمن منافسات الموسم الماضي لهذه البطولة، وينضم هؤلاء لقائمة المشاركين وأبرزهم، ريكي فاولر حامل اللقب للموسوم الماضي، وداستن جونسون، وروري ماكلروي، وهنري ستنسون، وداني ويليت، وتوماس بيترز، وتوماس بيورن، ومارتن كايمر الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات.