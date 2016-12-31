أبرز إنجازات وأحداث رياضة الإمارات في عام 2016

يُعد عام 2016 سنة مميزة في تاريخ الرياضة الإماراتية، التي لم تخلُ من الإنجازات والأحداث المهمة على الأصعدة كافة، لكن يبقى فوز الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بذهبية الرماية الآسيوية، واختيار نجم العين والمنتخب عموري أفضل لاعب في آسيا، وكذلك برونزية لاعب الجودو توما سيرجيو في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل، الأبرز على مستوى الإنجازات.

ويضاف إليها مجموعة من الإنجازات والأحداث البارزة، من قبيل وصافة نادي العين في بطولة دوري أبطال آسيا، وكذلك تألق فرسان الإرادة في أولمبياد ريو، والحصاد المميز لنجوم منتخب الدراجات.

ومر عام 2016 بالعديد من الإنجازات والأحداث نختار منها المجموعة التالية:

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