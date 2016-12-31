زوجة مدرب حراس الزعيم: محظوظون بالعيش في العين

أكدت جيني، زوجة مدرب حراس مرمى فريق العين ديفيد إدوارد، أن السر في نجاحهم كعائلة في مدينة العين يعود إلى الأجواء العائلية المميزة التي تمتاز بها العين، وتابعت في حديث لـ«الإمارات اليوم» أن مهمتها لا تختلف عن دور زوجات اللاعبين، وأنها لا تتوقف عن تقديم الدعم المعنوي الكامل لزوجها في جميع الأوقات، حتى يستطيع القيام بعمله بالصورة المطلوبة في تجهيز حراس المرمى. وأوضحت من جانب آخر، إعجابها الكبير بالطعام التقليدي في الإمارات، وقالت: نحب الطعام المحلي، ودائماً ما نذهب إلى مطاعم عديدة لتناول الأطباق التقليدية الشهيرة.

وأضافت: تعلقت أنا وزوجي وأولادي بمدينة العين والإمارات ككل، نحن محظوظون بالعيش هنا في العين.

وقال في المقابل، ديفيد إدوارد، إن عمله مع العين مملوء بالتحديات، وإنه سعيد بخوض هذه التجربة المميزة، كما تحدث عن ذكرياته السابقة في مانشستر يونايتد، والأسماء التي تأثر بها سابقاً، بعد أن أمضى ثماني سنوات في النادي الإنجليزي الكبير.

وعن عمله قال: هذا تحدّ من نوع خاص، فكل فريق آخر يطمح إلى أن يأخذ مكان العين، لم نخض أيّ مواجهة سهلة، ولأن جميع الفرق تريد أن تلحق بفريق العين الخسارة، لذلك فإنّ عليّ مهمّة جعل حرّاس المرمى مستعدين دوماً لتقديم أداء ممتاز أمام أي فريق نواجهه.