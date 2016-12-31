الحمادي: الوحدة دخل من الباب الكبير في صفقة راشد علي

قال مدير فريق الوحدة عبدالباسط الحمادي، إن النادي كان واثقاً بحسم قضية انتقال حارس مرمى الوصل راشد علي إلى العنابي، وإن ضم اللاعب الذي وقع لثلاث سنوات كان مسألة وقت فقط ليس إلا، مؤكداً أن: الوحدة دخل في هذه الصفقة من الباب الكبير، وأن النادي التزم بكل ما تقتضيه اللوائح في التفاوض مع لاعبي الأندية الأخرى.

وكانت لجنة الاستئناف المنبثقة عن هيئة التحكيم باتحاد الكرة، قد أقرت بقانونية انتقال حارس مرمى الوصل راشد علي، إلى صفوف الوحدة، ورفضت أول من أمس، استئناف نادي الوصل، الذي حاول استعادة اللاعب، عن طريق ضم الفترة التي حصل فيها على دورة تدريبية بالدفاع المدني إلى مدة عقده، حتى يستمر معه إلى نهاية الموسم الحالي، بعد تألقه اللافت مع الوصل هذا الموسم.

وأضاف الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: كنا في النادي متأكدين من صحة وثبات موقفنا في ضم اللاعب، خصوصاً أن النادي دخل في هذه الصفقة من الباب الكبير وبطريقة شرعية، ولم يلجأ إلى طرق ملتوية عند التفاوض مع اللاعب، بعد أن علمنا بدخوله في فترة الستة أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأن اللاعب لم يجدد عقده مع ناديه. وأضاف: سينضم الحارس راشد علي، إلى تدريبات الوحدة غداً الأحد استعداداً لمباراة الجزيرة التي تقام الأربعاء المقبل على ملعب الوصل بدبي في دور الثمانية لبطولة الكأس، واللاعب جاهز تماماً للمشاركة في المباراة، خصوصاً أنه يمر بأفضل فترة له هذا الموسم، وظهر بمستوى متميز مع الوصل في الدور الأول للدوري قاده إلى أن يكون أفضل حراس الدولة حتى الآن، وأعتقد أن فرص مشاركة اللاعب في مباراة الجزيرة واردة بشكل كبير، والأمر في النهاية يعود إلى المدير الفني للفريق خافيير أغيري، الذي سيحسم الأمر وفقاً لرؤيته الفنية. ويمني الوحدة النفس بأن يكون انتقال الحارس خير داعم لدفاع الفريق، خصوصاً في ظل النتائج غير المستقرة التي لحقت بالفريق الفترة السابقة، في حين تنتظره مباراة مهمة أمام الجزيرة في ربع نهائي الكأس.