سعيد: وجود فوسينيتش في القائمة الآسيوية لحفظ حق نادي الجزيرة

قال المشرف العام على فريق الكرة بنادي الجزيرة، أحمد سعيد، إن «وجود مهاجم الفريق المونتينيغري ميركو فوسينيتش في القائمة الآسيوية للفريق منذ شهر سبتمبر الماضي هو لحفظ حق النادي»، مشدداً على أنه لم يتم تسجيله.

وأوضح: «تم وضعه ضمن هذه القائمة من أجل حفظ حق النادي في تسجيله إذا ما تطلب الأمر، لكن هذا لا يعني أنه سيستمر في القائمة، ومن الممكن أن يخرج منها عند إرسالها إلى الاتحاد الآسيوي، وهذا الكلام سابق لأوانه الآن، ومازال الوقت طويلاً حتى يقرر النادي مصير اللاعب في القائمة الآسيوية».

بوصوفة جاهز لمواجهة الوحدة أكد أحمد سعيد أن صانع الألعاب، المغربي مبارك بوصوفة، سيشارك مع الفريق في لقاء الوحدة ضمن ربع نهائي بطولة الكأس الأربعاء المقبل. وأوضح أن اللاعب التحق بمعسكر منتخب بلاده المغرب المقام حالياً في مدينة العين استعداداً لكأس أمم إفريقيا المقبلة، وأن نادي الجزيرة تلقى موافقة مبدئية من الجهاز الفني للمغرب ليشارك اللاعب في لقاء الكأس.

وأكد أحمد سعيد أن اللاعب لايزال في مرحلة التأهيل حتى تكتمل لياقته البدنية، وأنه يشارك في تدريبات الفريق حالياً، وموقفه غير واضح سواء بإعادة قيده في صفوف الفريق من عدمه.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «حتى الآن مازال اللاعب غير جاهز للمشاركة مع الفريق في المباريات، ويحتاج إلى فترة أخرى من أجل إعادة تأهيله بعد غياب طويل بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم الماضي».

وأعلن سعيد تمسك النادي بمدافعه الشاب سيف خلفان وعدم التفريط فيه، لأنه من الأعمدة الرئيسة في خط دفاع الفريق، ويؤدي موسماً ممتازاً مع الجزيرة.

من جانب آخر، كشف مدير فريق الجزيرة، حسين سهيل، عن عقد اجتماع خلال يومين بين الجهاز الفني والإداري لبحث مستقبل الفريق في الدور الثاني للدوري ومشاركته الآسيوية، وتجهيز القائمة التي سيشارك بها الجزيرة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في نسخته الجديدة، بالإضافة إلى بحث ما إذا كان هناك تغيير في قائمة الفريق بخصوص اللاعبين الأجانب أو المواطنين في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أم الإبقاء على القائمة دون تغيير.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «سيعود المدير الفني تين كات من هولندا، الأحد، لقيادة تدريبات الفريق بعد أن قضى إجازة قصيرة هناك».