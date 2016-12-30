اكتمال صفوف العين استعداداً للقاء الأهلي

اكتملت صفوف فريق العين بعودة محمد أحمد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وكذلك المدافع سعيد المنهالي، قبل اللقاء المرتقب مع الأهلي يوم غد السبت في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي والمقامة على استاد هزاع بالعين.

وقال عضو مجلس إدارة نادي العين، مشرف الفريق الأول محمد عبيد حماد: «محمد أحمد بدأ في تنفيذ المرحلة الأخيرة من التأهيل بعدما خضع لعملية جراحية ناجحة، في شهر سبتمبر الماضي، تضمنت إزالة الغضروف، إلى جانب معالجة الرباط الصليبي، وعاد لتدريبات الفريق». وبعودة سعيد المنهالي للمشاركة في التدريبات، ستكون صفوف الفريق مكتملة.

وكان محمد أحمد قد أصيب سبتمبر الماضي، خلال مشاركته مع المنتخب أمام أستراليا، ضمن تصفيات مونديال روسيا 2018.

في المقابل، عاد المدافع المنهالي من الإصابة التي كان تعرض لها في مباراة الوحدة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وأجرى اللاعب بعض التدريبات الخاصة تمهيداً للعودة مجدداً لتشكيلة الفريق.

ويختتم الفريق تدريباته مساء اليوم، حيث سيدخل المباراة، وهو يرغب في إنهاء 2016 في صدارة جدول ترتيب الدوري، مدفوعاً بالفوز الثمين الذي حققه على الأهلي أيضاً، الإثنين الماضي، 3-1 في دور الـ16.

من جانب آخر، تنطلق عصر اليوم الفعاليات التي تنظمها شركة نادي العين للاستثمار، والمصاحبة لمباراة «الكلاسيكو»، وتتضمن ألعاباً نارية ومسرحاً للجماهير وسحوبات على جوائز قيمة وفقرات ترفيهية وفحوصاً طبية مجانية تحت إشراف مستشفى المدار الطبي، إلى جانب المطاعم المتنقلة، وتستمر حتى يوم غدٍ خلال الفترة من الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة مساء.

يذكر أن شركة نادي العين للاستثمار، رصدت جوائز قيّمة للجماهير التي ستتواجد على مدرجات الملعب لمتابعة جميع مباريات «الزعيم» في الدوري.