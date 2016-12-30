الأهلي يتعاقد رسمياً مع ديوب لثلاث سنوات ونصف السنة

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم يوم أمس، تعاقدها رسمياً مع المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب، لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، قادماً من نادي الظفرة، ليصبح أول صفقات الفرسان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية التي تمتد حتى 19 يناير المقبل.

ولم تكشف شركة الكرة عن قيمة التعاقد مع اللاعب من الظفرة، إذ يأتي التعاقد مع ماكيتي ديوب، بعدما كان مرشحاً بقوة للانضمام إلى العين في صفقة تبادلية إضافة إلى مبلغ مادي، إلا أن دخول الأهلي بقوة في الأيام الماضية، وتقديمه عرضاً مادياً أكبر، حسم الصفقة لمصلحته.

وسيحل ديوب بدلاً من المهاجم البرازيلي رودريغو ليما، الذي خرج من حسابات الجهاز الفني للأحمر، بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة في البرتغال، بينما لاتزال المفاوضات جارية بين إدارة الأهلي ونادي تشونبوك الكوري الجنوبي، للتعاقد مع اللاعب البرازيلي ليوناردو، الذي إذا اكتمل التعاقد معه فقد يتم قيده بدلاً من الغاني أسامواه جيان، الذي يلعب معاراً من نادي شنغهاي الصيني، علماً أن الفرسان يبحث عن ضم لاعب آسيوي بعد رحيل الكوري الجنوبي كوون كيونغ، إلى نادي تيانغين الصيني، مقابل 11 مليون دولار، إذ يخوض كيونغ مباراته الأخيرة مع الأهلي غداً أمام العين.

ويعد ديوب من أبرز المحترفين الأجانب في الدوري، إذ يخوض موسمه السادس مع الظفرة، والخامس في المحترفين، ويحتل المركز الثالث في لائحة هدافي الدوري برصيد 12 هدفاً، سجل منها ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى الأهلي في اللقاء الذي انتهى بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.

وفي جانب آخر قال مدرب الأهلي، الروماني أولاريو كوزمين، في المؤتمر الصحافي قبل لقاء العين يوم غد في مباراة مؤجلة من الدوري: «لا يوجد شيء أقوله حول مباراتنا أمام العين، وما قلته من قبل قد حدث، ومهما تحدثت لن يتغير شيء».

وتابع: «اللعب أمام العين أمر جيد، ومباريات الفريقين تكون ممتعة، والأهم أن تكون المباراة ضدهم».

وردّ على سؤال حول أن مباراة العين ستحدد مصير الأهلي وشكل المنافسة على اللقب، وقال: «البعض يؤكد أن المباراة حاسمة، ولكن أعتقد أنه من الصعب أن تكون نتيجة المباراة هي من ستحدد الفريق الذي سينافس على اللقب، إذ إن المشوار لايزال طويلاً».

وأكد كوزمين شعوره بالقلق من مشاركة مدافع الأهلي عبدالعزيز هيكل في المباراة السابقة لمدة 120 دقيقة، مشيراً إلى عدم معرفته بجاهزية اللاعب، بينما أكد أن لاعب الوسط ماجد حسن انضم إلى التدريبات، وبات جاهزاً من ناحية اللياقة البدنية.