بني ياس يبحث سيَر 5 أجانب

قال رئيس شركة كرة القدم بنادي بني ياس، محمد الحوسني، إن النادي يبحث حالياً السير الذاتية لخمسة لاعبين أجانب (لم يحددهم)، لكنه قال إنهم من إفريقيا وأميركا الجنوبية، بهدف ضم لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية كبديلين للبرازيلي فيلبي باستوس، والكولومبي دانيال هيرنانديز، اللذين طلب المدير الفني غوميز الاستغناء عنهما مع المهاجم الأرجنتيني لاريفي.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الأمر «سيحسم قريباً، خصوصاً أن الوقت ضيق تماماً أمامنا».

وكان بني ياس تعاقد مع لاعب الاتحاد السكندري المصري، الكونغولي كابونغو كاسونغو، لستة أشهر على سبيل الإعارة بديلاً للمهاجم الأرجنتيني خواكين لاريفي.