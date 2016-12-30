البدواوي: حتا «أعدّ العدّة» للظهور بشكل مُقنع

أكد رئيس مجلس إدارة نادي حتا، علي محمد عبيد البدواوي، أن إدارة النادي أعدت العدة بشكل كبير كي ينجح الفريق في الظهور بشكل مقنع خلال مشاركته في دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، ما أدى إلى تقديم أداء مميز في البطولتين.

وقال البدواوي لـ«الإمارات اليوم»: «أكثر ما يسعدنا أن لاعبي الفريق أدوا المستوى الفني الذي استحق حتا بسببه الانتقال للعب في الدور التالي للبطولة الغالية على قلوب الجميع».

وأشاد البدواوي بالدعم الكبير لقيادة النادي، وبما قدمه لاعبو الفريق في المباراة أمام الظفرة وغيرها من المباريات، متمنياً لهم مواصلة تقديم العروض الجيدة.