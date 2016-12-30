الإمارات اليوم

دبا يستغني عن دانيلو رسمياً

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البرازيلي دانيلو. الامارات اليوم

كشف عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة ونائب رئيس اللجنة الرياضية، عبيد خميس خمسان، عن الاستغناء بشكل رسمي عن المحترف البرازيلي دانيلو. وقال خمسان لـ«الإمارات اليوم»: «تم تبليغ اللاعب بالاستغناء وصرف مستحقاته المالية، والشروع بالبحث عن لاعب بديل له».

وتابع: «اللجنة الرياضية تدرس السيرة الذاتية للاعب برازيلي وآخر من الجنسية الإفريقية لاختيار الأنسب بينهما»، مؤكداً أن الأمر بهذا الخصوص يجري بسرعة عالية لإنهاء هذا الملف كي ينضم اللاعب الجديد لصفوف النادي بسرعة من أجل التأقلم بشكل أسرع، منوهاً إلى أن التعاقد مع اللاعب البرازيلي اقرب منه للإفريقي، خصوصاً بعد أن نال رضا المدرب باولو كاميلي.

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