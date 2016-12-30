ختام منافسات بطولات آسيا الغربية للشطرنج في العين

اختتمت مساء أمس بفندق هيلي روتانا ريحان بمدينة العين، منافسات بطولات آسيا الغربية للشطرنج للفئات العمرية 8 و10 و12 و14 و16 و18 سنة، التي نظمها نادي العين للثقافة والشطرنج، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة 160 لاعباً ولاعبة من 14 دولة. انطلقت الجولة التاسعة والأخيرة من منافسات بطولة الشطرنج الكلاسيكي، ثالثة بطولات آسيا الغربية، في تمام الساعة الرابعة من مساء الخميس، ثم أقيم الحفل الختامي في الساعة العاشرة والنصف مساء، حيث تم تتويج وتكريم الفائزين في النسخة الأولى من بطولات آسيا الغربية.

وكانت قد أقيمت يومي 26 و27 الجاري منافسات بطولات الشطرنج السريع والشطرنج الخاطف، حيث حصدت الإمارات 21 ميدالية، منها ثلاث ذهبيات بعد منافسات قوية مع لاعبي ولاعبات سريلانكا والهند وإيران وقيرغيزستان وكازاخستان والعراق.

وأشاد عضو مجلس إدارة شطرنج العين مدير البطولة، المهندس طارق الطاهر، برعاية ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الاتحاد الآسيوي للشطرنج لاستضافة النسخة الثانية من البطولة في مدينة العين خلال شهر ديسمبر المقبل.