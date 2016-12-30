«دبي للاحتراف» يوصي برفع الدعم الحكومي عن شركات كرة القدم

أصدر مجلس دبي الرياضي خمس توصيات في ختام أعمال مؤتمر الاحتراف في نسخته الـ11، الذي اختتم أعماله أول من أمس، وقال بيان صادر عن مجلس دبي «عملنا المستمر لتحقيق الامتياز في مؤتمر دبي الرياضي الدولي يؤكد دور المؤتمر كمكون رئيس لتعزيز مسيرة الاحتراف، واستعراض قضايا العصر ومتغيرات ومتطلبات كرة القدم، وعرض واستضافة أفضل التجارب والممارسات العالمية في كرة القدم، وضرورة ابتكار مسار مهني محترف طويل الأمد، جاذب ومنظم للرياضيين».

وفي ختام أعمال مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي أقيم تحت شعار «حوكمة كرة القدم الحديثة»، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ومن خلال ما تم طرحه من نقاش في جلسات وورش العمل التخصصية من قبل الخبراء والمهتمين والمعنين وصناع القرار في عالم كرة القدم، خرج المؤتمر بخمس توصيات، هي.

أولاً: ترسيخ مبادئ «الحوكمة» لدى جميع أطراف منظومة الاحتراف في الشركات الرياضية، والتأكيد على زيادة الوعي بفوائد الحوكمة كأحد عوامل التطور والنجاح وجذب الاستثمارات.

ثانياً: إرساء نظم الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد البشرية والمالية، واعتماد أساليب الاكتفاء الذاتي والكفاءة المالية (الإنفاق المتعقّل) في المؤسسات الرياضية.

ثالثاً: إيجاد قواعد إجرائية تستهدف ضمان تطبيق قواعد ومفاهيم الحوكمة في القطاع الرياضي، لتعزيز النزاهة والشفافية والمسؤولية والعدالة والمساواة. رابعاً: قيام المؤسسات الرياضية بوضع آليات فعالة لتنفيذ منهجيات مبادرتي مختبر الابتكار الرياضي برفع الدعم الحكومي عن شركات كرة القدم في دبي بنهاية عام 2021، وبرنامج أبطال الأكاديميات، بالتعاون مع القطاع الخاص، توافقاً مع توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بأن يكون عام 2017 عام الخير.

خامساً: ربط المؤسسات الرياضية بخطط التنمية المستدامة، واستشراف المستقبل وفقاً لرؤية دبي 2021.