جمهور «تنس مبادلة» يستمتع بتحدي «عموري» ونادال

انطلقت أمس فعاليات النسخة التاسعة لبطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي، حيث بدأت فعاليات يوم الأطفال داخل قرية التنس، وانضم أفضل لاعبي التنس في العالم المشاركين في البطولة للحصص التدريبية المقدمة لمحبيهم في الدولة، وشاركوهم بعض المباريات الترفيهية، وذلك قبل انطلاق مباريات البطولة التي تقام في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، حيث اقتطع المصنف الأول على العالم أندي موراي، والنجم الحائز 14 بطولة للغراند سلام، وحامل لقب بطولة مبادلة للتنس رافائيل نادال، والمصنف العاشر توماس بيرديتش، من وقتهم قبل الانخراط في إثارة المباريات، لتشجيع الأطفال الموهوبين في قرية التنس.

وشارك حامل لقب البطولة رافائيل نادال بعض الحصص التدريبية مع أبطال كأس مبادلة المجتمعي تحت 10 و12 سنة، والتي أقيمت في جميع أنحاء الإمارات قبل البطولة، كما شارك في هذه الحصص أيضاً النجم التشيكي توماس بيرديتش قبل مواجهته الافتتاحية مع نادال، حيث التقى الفائزين بمسابقة تحت سن 14 سنة وتحت سن 16 سنة.

وبعيداً عن الملعب، انطلقت فعاليات قرية التنس بيوم الأطفال، حيث بدأت بالعديد من الأنشطة للتحدي في معرفة ومهارات التنس لموهوبي التنس الصغار في العاصمة أبوظبي، وشارك نجم الكرة الإماراتية وأفضل لاعب في آسيا عمر عبدالرحمن (عموري) في فعاليات «يوم الأطفال»، حيث حيا محبيه، بمن فيهم رافائيل نادال، المعروف بكونه من أشد المشجعين بفريق ريال مدريد، حيث دعاه «عموري» في وقت سابق للتحدي في مهارات كرة القدم، عبر فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي، واستمتعت الجماهير الكبيرة في قرية التنس بالأداء الرائع الذي قدمه الثنائي، والذي نمَّ عن تمتع نادال بموهبة كروية كبيرة.