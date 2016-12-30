عبدالباسط: فرص لحاق فالديفيا بلقاء الجزيرة كبيرة

قال مدير فريق الوحدة، عبدالباسط الحمادي، إن هناك محاولات طبية مكثفة يبذلها الجهاز الطبي للفريق من أجل لحاق لاعب الوسط، التشيلي خورخي فالديفيا، بمباراة الجزيرة الأربعاء المقبل في ربع نهائي الكأس، في استاد الوصل بدبي.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «موقف اللاعب غير واضح تماماً، واللاعب مازال يمارس برنامجه العلاجي، لكن فرصه كبيرة للحاق بالمباراة».

وتعرض فالديفيا للإصابة بشد عضلي حرمه من المشاركة مع الفريق في مباراة الشباب بالجولة 13 للدوري، ومباراة دبا في الكأس.

من جانب آخر، شدد رئيس شركة كرة القدم في نادي بني ياس، محمد الحوسني، على أن النادي لم يقدم اعتذاراً عن عدم استضافة مباراة الوحدة والجزيرة، كما تردد.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لم يحدث أن تقدم نادي بني ياس باعتذار إلى اتحاد كرة القدم عن عدم استضافة المباراة، ولا يمكن لبني ياس أن يقدم مثل هذا الاعتذار إذا كان ملعبه جاهزاً لاستضافة أي مباراة في أي مسابقة ينظمها اتحاد الكرة».

وأكد أن النادي، وبعد انتهاء الدور الأول للدوري، أجرى صيانة لأرض ملعب الشامخة الجديدة، وأن هذه الصيانة دورية مادام الفريق الاول غير مرتبط بأي مباريات لأكثر من أسبوعين.