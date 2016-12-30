مواجهات مهمة للمتصدر والوصيف في دوري «الهواة»

يستضيف استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، عند الساعة الخامسة إلا خمس دقائق من مساء اليوم، المباراة التي ستجمع المتصدر، عجمان، مع الحمرية ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم «الهواة»، بينما سيلعب عند الخامسة الا عشر دقائق الوصيف، دبا الحصن، مع الحمرية. وتتميز مباراتا اليوم باهمية كبيرة للاثار التي ستترتب على نتائج مبارياتها، وأثر ذلك على ترتيب فرق البطولة، الذي يحتل فيه عجمان المركز الاول برصيد (14) نقطة، يليه دبا الحصن (12)، ومصفوت بالمركز الرابع (11) بفارق الاهداف عن الفجيرة صاحب المركز الثالث. ويبدو لقاء عجمان مع الحمرية اسهل من لقاء دبا الحصن مع مصفوت لفارق الامكانات الفنية، قياساً بما قدمته الفرق المذكورة في مباريات الجولة الماضية. من جهته، قال مدير الفريق لنادي دبا الحصن، سعيد الوتري، لـ«الإمارات اليوم»: «نستعد لكل مباراة بأهمية بالغة والجدية بأعلى درجاتها، والتركيز العالي سيكون عنوان خوض فريقنا لهذه المباراة، ونطمح للفوز في أي مباراة يلعبها الفريق، ونظرتنا لفريق مصفوت تنطلق من المردود الفني الذي يقدمه الفريق، وليس لاي شيء آخر». من جانبه، قال مدرب مصفوت، سليمان حاجي: «سنلعب بالاسلوب ذاته الذي لعبنا به مع كل الفرق، وثقتنا عالية باللاعبين في تقديم مباراة مميزة أخرى، والفوز والانتقال لمركز أفضل».