الطنيجي: واقعة «رشاش المياه» لم تؤثر في مباراة النصر ودبي

وصف نائب رئيس اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المسابقات، سعيد الطنيجي، ما حدث في ملعب الأهلي اثناء مباراة النصر ودبي، يوم الثلاثاء الماضي، في دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة، عندما فتح رشاش المياه، الخاص برش أرضية الملعب في الشوط الثاني بصورة مفاجئة تكررت أكثر من مرة أثناء اللعب اضطر معه حكم اللقاء، يعقوب الحمادي، الى إيقاف اللعب قبل أن يتواصل مجدداً، بأنه حالة نادرة، مشدداً على أن ما حدث لم يؤثر في نتيجة المباراة بدليل عدم تلقي اتحاد الكرة أي شكوى في هذا الخصوص، مشيراً الى أن لجنته تقدم بتوصية لمجلس إدارة الاتحاد بتخصيص مكافآت مالية للفرق التي تتأهل الى دور الأربعة في كأس رئيس الدولة، اعتباراً من النسخة المقبلة، تحفيزاً لوصولها لهذه المرحلة. وقال الطنيجي في تصريحات صحافية رداً على سؤال في هذا الخصوص: «ما حدث في مباراة النصر ودبي خلل لم يؤثر في سير المباراة، ويمكن أن نراه في الدوريات الأوروبية».

وتمكّن النصر من تحقيق الفوز في هذه المباراة بهدف سجله مهاجمه البرازيلي فاندرلي الذي عاد لصفوف الفريق مجدداً، بعدما تمت إعادة تسجيله خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انطلقت الخميس الماضي. وأضاف نائب رئيس الاتحاد رداً على سؤال بشأن قيمة المكافآت التي يمكن أن تخصص للفرق المتأهلة بناء على التوصية الجديدة: «لم يتم حتى الآن تحديد أي مبالغ مالية في هذا الخصوص، لكننا تقدمنا في لجنة المسابقات المعنية بتنظيم البطولة بمقترح لمجلس الإدارة في هذا الشأن». وأوضح: «هناك توصية أخرى لمجلس إدارة الاتحاد من لجنة المسابقات تتعلق بإجراء قرعة منفصلة لكل من دور الثمانية ودور الأربعة اعتباراً من النسخة المقبلة، بحيث تكون فترة كافية بين كل دور وآخر تراوح بين 20 يوماً وشهر، حتى نتمكن في لجنة المسابقات من استدعاء ممثلي الأندية، وهذه الخطوة تهدف أيضاً الى إعطاء المزيد من الزخم للمسابقة».

وأشار سعيد الطنيجي الى أن «مسألة إقامة ملاعب مباريات البطولة على ملاعب محايدة جاءت بطلب من الأندية، وذلك لتحقيق مبدأ التكافؤ بين جميع الأندية المشاركة في البطولة».

وأكد نائب رئيس الاتحاد أن الأندية عبرت عن رضاها عن النظام الحالي الخاص بإقامة البطولة، خصوصاً على صعيد الملاعب المحايدة.

وتابع: «ندعو الأندية الى الالتزام بتسليم الملاعب التي ستقام عليها المباريات قبل فترة كافية من موعد المباريات، حتى يتمكن اتحاد الكرة من اتخاذ الإجراءات اللازمة».

وأكمل: «قرعة مسابقة الكأس لم تكن موجهة، وانما اعتمدنا في لجنة المسابقات على وضع بطل الدوري، وهو العين، على رأس مجموعة، وبطل كأس رئيس الدولة، وهو الجزيرة، على رأس المجموعة الأخرى، وبالتالي فإن القرعة الأخيرة أوقعت فريق الأهلي الى جانب العين».

وأشار الطنيجي الى أن اتحاد الكرة راضٍ تماماً عن انطلاقة المسابقة، معتبراً أن بداية المسابقة كانت قوية بدليل حضور نحو 10 آلاف مشجع في مباراة العين والأهلي، معتبراً ان خروج الأهلي من المسابقة بعد خسارته أمام العين لن يؤثر في قوة المسابقة.