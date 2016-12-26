السماوي وكلباء يأملان مفاجأة الوصل والجزيرة

يطمح فريقا بني ياس واتحاد كلباء إلى إكمال مشوارهما في مسابقة كأس رئيس الدولة عندما يواجه الأول نظيره الوصل على استاد خليفة بن زايد بنادي العين في الساعة 16:55، ويقابل كلباء منافسه الجزيرة على استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب في الساعة 16:50.

في المباراة الأولى، حذر مدرب الوصل، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا «الإمبراطور» من خطورة مباراة بني ياس، مؤكداً أن «السماوي» سيظهر بشكل مختلف عن المستوى الذي ظهر به في دوري الخليج العربي، وقال في مؤتمر صحافي إن «مباريات الكأس تختلف عن الدوري، ولا ترتبط التوقعات فيها بوضعية الأندية في الدوري أو نتائجهم السابقة، خصوصاً أن التأهل يُحسم من مباراة واحدة، لذلك تبقى الاحتمالات مفتوحة لجميع الأندية في الفوز».

وأضاف: «بني ياس رغم نتائجه السلبية يبقى فريقاً لديه لاعبون جيدون ومع تغيير المدرب هم قادرون على التسبب في مشكلات لفريقي إذا لم نكن بأفضل حالاتنا، لذلك نحتاج لخوض المباراة بكل قوة حتى نحقق الفوز بالمباراة».

وعن حالة مهاجم الوصل، البرازيلي كايو قال: «مر على اصابة كايو 16 يوماً وخلال هذه الفترة عمل مع الطاقم الطبي بشكل جيد واحترافي للتعافي من الإصابة، وبفضل التزامه استطاع تقليل فترة الاستشفاء وقد عاد أمس للتدريبات الجماعية وتبدو الأمور جيدة، وسوف نحدد اليوم امكانية مشاركته من عدمها وما أستطيع تأكيده أنني لا يمكن أن أشرك أي لاعب اذا كان هناك أي احتمال لتفاقم اصابته، وبصفة عامة كايو لاعب مهم جداً بالنسبة لنا سواء داخل الملعب أو خارجه».

بدوره، قال مدرب بني ياس البرتغالي جوزيه غوميز إن فريقه قادر بالروح والعزيمة على تخطي الوصل والتأهل لدور الثمانية ومواصلة مشوار المنافسة على اللقب، وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن «بطولة الكأس مهمة للغاية للفريقين ولها أهمية كبرى لدى الشارع الرياضي، ولجماهير النادي التي تبحث عن تعويض السماوي لنتائجه السابقة في بطولة الدوري وختام هذا العام بشكل يرضي طموحها».

وعن غيابات الفريق في مباراة اليوم قال «سيستمر غياب دادا وعبدالسلام محمد، وهناك شكوك حول قدرة الكولومبي دانيال هرنانديز على المشاركة لأن اللاعب غاب في آخر المواجهات بسبب بعض الألم وسيحدد الطاقم الطبي صباح اليوم مدى قدرته على المشاركة، وهي المشكلة نفسها التي يعانيها مارك ميليجان، فيما سيعود فيصل الخديم لقائمة الفريق».

وفي المباراة الثانية، أكد مدرب الجزيرة الهولندي هينك تين كات، أن مسابقة كأس رئيس الدولة التي يحمل الفريق لقبها من الموسم الماضي تمثل تحدياً جديداً للجزيرة ولجماهيره الذين وقفوا خلف الفريق بقوة بعد الخسارة أمام النصر في الجولة 12 للدوري، وحرصوا على الحضور لملعب الظفرة بالمنطقة الغربية في الجولة التالية لمساندة اللاعبين من أجل تخطي كبوة الخسارة، وأسهموا في إعادة الفريق لطريق الانتصارات، وفي تحقيق الفوز برباعية على الظفرة.

وقال تين كات في المؤتمر الصحافي: «قائمة الإصابات في الفريق تضم سلطان الشامسي، وربما ينضم إليه محمد فوزي الذي يعاني أيضاً الإصابة ولم يتضح موقفه من المشاركة في المباراة من عدمه». وأضاف «لابد أن ينسى الفريق تتويجه باللقب في الموسم الماضي، الذي كانت مسيرتنا فيه رائعة جداً».

أمّا مدرب اتحاد كلباء، الصربي غوران توفجيتش، فقال إن «مواجهة ثلاثة فرق قوية على التوالي ليس مهمة سهلة على أي فريق مهما كانت إمكاناته فبعد أن واجهنا الأهلي والعين، يأتي الدور على الجزيرة، لكن ذلك لا يمنع ان نطمح بكل تأكيد للفوز والذهاب خطوة نحو الأمام في هذه البطولة التي تحظى بمحبة الأسرة الرياضية في الدولة، وهي ليست بالمهمة السهلة، لما يتمتع به نادي الجزيرة من امكانات فنية معروفة في جانبي المواطنين والأجانب، لكن علينا أن نلعب من اجل ذلك، ونجتهد بأعلى ما يمكن لتحقيق النتيجة التي تفرح الجمهور وتسعده».