«دبي الرياضي»: مؤتمر الاحتراف سيكشف متطلبات نجاح اللاعبين

وجّه مجلس دبي الرياضي الدعوة لللاعبين المواطنين من مختلف الفئات، لحضور جلسات مؤتمر الاحتراف في نسخته الـ11، الذي ينعقد غداً وبعد غد في منتجع مدينة جميرا، للتعرف على أسرار نجاح اللاعبين المحترفين.

وقال مجلس دبي الرياضي في تقرير، أصدره أمس، عن جلسات مؤتمر الاحتراف: «المؤتمر سيقدم صورة واضحة عن متطلبات النجاح للاعبين محترفين مع أقوى الأندية التي تنافس على ألقاب البطولات المحلية والقارية، ونعتبر أن اللاعبين هم المستهدفين أساساً من ورشة العمل هذه، كما أن المدربين ستكون لهم ورشة عمل خاصة بهم، وورش عمل أخرى للإداريين والحكام بمشاركة مختصين في كل مجال من هذه المجالات».

وسيستعرض المؤتمر نماذج لبعض التجارب الناجحة التي أثبتت تفوقاً كبيراً مع أقوى الفرق الأوروبية، وسيتحدث في ورشة العمل الثانية في المؤتمر لاعب نادي روما الإيطالي ومنتخب مصر، محمد صلاح، ولاعب نادي أنطاليا سبور التركي، صامويل إيتو، ونجم انتر ميلان السابق، خافيير زانيتي، وتحمل الورشة عنوان «متطلبات النجاح للاعب المحترف».