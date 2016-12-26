10 ملاحظات بارزة في ذهاب الدوري

شهد الدور الأول من دوري الخليج العربي كثيراً من العلامات الفارقة، التي ميّزت المسابقة وشدّت الأنظار، ولعبت دوراً كبيراً في زيادة المتابعة والاهتمام بالمسابقة، بجانب قوة المنافسة في موسم يعدّ الأقوى من حيث المنافسة على اللقب، بعد أن اتسعت دائرة المنافسة على درع الدوري لتشمل أربعة فرق هي: العين والجزيرة والوصل والأهلي، بعد أن كانت المنافسة تنحصر مع نهاية الدور الأول في المواسم السابقة على فريقين أو ثلاثة على أقصى تقدير، ولم تكن تقتصر «علامات» الدور الأول على لاعبين أو أندية معينة، بل شملت كثيراً من عناصر اللعبة، وتالياً نبرز أهم 10 «علامات» في ذهاب الدور الأول من دوري الخليج العربي.

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