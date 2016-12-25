بحث الاستعدادات للنسخة الخامسة للأولمبياد المدرسي

بحث المكتب التنفيذي للأولمبياد المدرسي، خلال اجتماعه الأول، برئاسة المهندس داود الهاجري، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية، الاستعدادات للنسخة الخامسة التي تقام في دبي، وتشمل المنافسات في تسع رياضات، هي ألعاب القوى، والسباحة، والجودو، والتايكواندو، والمبارزة، والقوس والسهم، والرماية، والريشة الطائرة (للمرة الأولى)، والجوجيتسو.

وحضر الاجتماع كل من المستشار محمد الكمالي، أمين عام اللجنة الأولمبية، وعارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.

وشهد الاجتماع اختيار آمنة الضحاك، منسقاً عاماً للنسخة الخامسة، وسالم الحبسي، مدير إدارة البرامج الرياضية باللجنة الأولمبية، مقرراً.

واطلع الحضور على التصورات الخاصة بسير عمل النسخة الخامسة من البرنامج، من مختلف النواحي الفنية والإدارية واللوجستية، لضمان كل سبل النجاح لها.