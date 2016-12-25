«فلاي دبي» الناقل الرسمي لمؤتمر الرياضة في مواجهة الجريمة

أعلنت شركة «فلاي دبي»، دعمها ورعايتها مؤتمر «الرياضة في مواجهة الجريمة»، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي في دورته السادسة، ضمن مبادرات تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي «إسعاد المجتمع ــ خفض معدلات الجريمة».

وأكد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله، أن رعاية الناقلة هذا المؤتمر المهم تأتي ضمن جهود الشركة ومساهمتها في دعم مبادرات المجتمع المحلي، الهادفة إلى تحقيق السعادة للجميع، انسجاماً مع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في هذا المجال.

وقال عبيدالله في تصريحات صحافية إن المؤتمر يشكل محوراً مهماً في هذه المبادرة بالنظر إلى دوره الفاعل في مكافحة الجريمة، وتجنيب المجتمع آثارها، وصولاً إلى السعادة التي ينشدها الجميع، موضحاً أن «النجاح الكبير للمؤتمر في دوراته الماضية يشكل حافزاً لنا لتقديم الدعم للمؤتمر، وتوفير سبل النجاح له، خصوصاً ان الدولة تعد سباقة في إطلاق مثل هذه المبادرات على مستوى العالم».

وأكد حرص «فلاي دبي» على دعم مختلف المبادرات والمشروعات التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني في الدولة، إضافة إلى دعم عملية التنمية الاقتصادية في الإمارة كشركة عالمية تصل خدماتها إلى أكثر من 90 مدينة في العالم. وستقوم «فلاي دبي»، من خلال رعايتها الحدث بتوفير تذاكر سفر للمشاركين والفائزين في السحوبات التي سينظمها المؤتمر على هامش جلساته.

من جانبه، قال العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا، المنسق العام للمؤتمر، إن «فلاي دبي»، تعتبر داعماً قوياً لهذا الحدث العالمي، الذي يحظى باهتمام جميع الدول، لافتاً إلى أن «فلاي دبي»، هي من الشركات الوطنية العملاقة الداعمة لبرامج وأنشطة وفعاليات شرطة دبي، وهي في المؤتمر السادس شريك رئيس، خصوصاً أن أكثر من 30 دولة أبدت رغبتها في المشاركة.

وتابع في تصريحات صحافية: «يهمنا وجود مؤسسات وشركات عملاقة مثل (فلاي دبي)، التي أعلنت رعايتها ومساهمتها بتقديم تذاكر للمتحدثين الرئيسين، بالإضافة إلى تذاكر أخرى سيتم السحب عليها عبارة عن ست تذاكر، منها اثنتان على درجة رجال الأعمال، وهدايا أخرى قيمة مقدمة لضيوف المؤتمر.