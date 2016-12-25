الوالي: فوز الدراجات بلقب الخليج للمرة السادسة إنجاز إماراتي

قال المستشار الفني لاتحاد الدراجات عضو بعثة المنتخب في طواف الخليج التاسع، علي الوالي، إن: «ما حققه نجوم المنتخب بالفوز بلقب طواف الخليج للمرة السادسة على التوالي، إنجاز جديد للإمارات، التي تعشق الرقم واحد».

وكانت بعثة منتخب الدراجات عادت إلى البلاد، مساء أول من أمس، عقب ختام طواف الخليج الذي أقيم في البحرين والسعودية، وشهد سيطرة كبيرة لنجوم المنتخب في البطولة.

وتوج المنتخب في الحدث الخليجي بكل الألقاب، وبدرجة استحقاق تامة، بعد تصدره الترتيب الفرقي والفردي، وفوز الدراج بدر محمد ميرزا، بالترتيب الفردي العام، وحصوله على القميص الأصفر، والدراج ناصر سيف المعمري، ببطولة النقاط وحصوله على القميص الأخضر.

وقل الوالي لـ«الإمارات اليوم»: «نحن سعداء بتربع منتخبنا على صدارة دراجات الخليج التي نوليها الكثير من الاهتمام، باعتبارها القاعدة التي انطلقت منها دراجات الإمارات لتحقيق النتائج الرائعة والمتميزة على المستويين العربي والقاري، والتأهل لأول مرة إلى الأولمبياد».