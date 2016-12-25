أغيري: الدوري في الملعب.. ولن نيأس

رفض المدير الفني لفريق الوحدة، المكسيكي خافيير أغيري، الجزم بضياع فرصة فريقه في المنافسة على بطولة دوري الخليج العربي بعد تعادله بهدف لمثله، أول من أمس، على ملعبه أمام الشباب، واتساع فارق النقاط مع الجزيرة المتصدر إلى ثماني نقاط، وللأخير مباراة مؤجلة قد تزيد الفارق إلى 11 نقطة في حال الفوز بها.

وفقد الوحدة 13 نقطة على ملعبه في الدور الأول للمسابقة من أصل 18 بعد خمسة تعادلات مع الجزيرة وكلباء والإمارات والعين والشباب، وخسارة أمام الوصل، ولم يحقق الفوز على ملعبه طوال الدور الأول إلا في مباراة واحدة على النصر، في حين تعادل خارج ملعبه في مباراة واحدة مع حتا وخسر مثلها أمام الأهلي وفاز في أربع مباريات على الظفرة والشارقة وبني ياس ودبا.

وقال أغيري في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «على الرغم من فقدان النقطة 13 على ملعبنا في الدور الأول إلا أن حظوظ الفريق لاتزال قائمة والفارق مع المتصدر ثماني نقاط من الممكن تعويضها في الدور الثاني، وطوال مسيرة 40 عاماً في كرة القدم لاعباً ومدرباً أدركت أن كرة القدم لا تثبت على حال واحدة، والأمور تتغير فيها بأسرع مما نتصور وكل شيء وارد في عالم المستديرة، ولن نيأس وسنكمل سعينا نحو المنافسة التي لن تتضح معالمها في رأيي إلا في شهر مايو المقبل».

وعن المباراة قال أغيري: «اصطدمنا بفريق يلعب بأسلوب دفاعي بحت ولا يريد الهجوم ويخرج حارس مرماه في النهاية بطلاً للمباراة، ولا أعتقد أن الشباب لن يكون الأخير الذي يواجه الوحدة بهذا الأسلوب الذي يصعب الأمور كثيراً داخل الملعب، وكان مهماً أن نسجل أولاً وفي وقت مبكر حتى نجبرهم على فتح خطوطهم وحدث ذلك بالفعل، لكننا كالعادة ارتكبنا أخطاء دفاعية منحتهم الفرصة للتعادل سريعاً، وللأسف تكرر سيناريو مباراتي كلباء والإمارات، واتضح لي أننا نعاني بالفعل أمام الفرق التي تلعب بأسلوب دفاعي بحت، ويجب البحث عن حلول جديدة في مثل هذه المباريات على الرغم من أن الفريق يسيطر ويخلق الفرص لكنها تهدر بغرابة أمام المرمى، كما حدث مع تيغالي الذي أهدر فرصتين سهلتين، ناهيك عن الخشونة التي لعب بها الشباب وتحدثت بشأنها مع الحكم بعد المباراة، وقلت له إن لاعبي الشباب ارتكبوا 25 خطأ طوال الشوطين، وهو رقم مزعج جداً لأي فريق يسعى للهجوم وتسجيل الأهداف».

وأضاف: «بالطبع لست سعيداً بالنتيجة لكنني سعيد بأداء اللاعبين، وسنعمل على إيجاد الحلول الهجومية لمواجهة مثل هذه الفرق التي تعتمد على الدفاع ولا يمكننناالاعتماد فقط في التسجيل على العكبري وتيغالي».