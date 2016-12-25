فريد روتن: لم نلعب للتعادل

أكد المدير الفني لفريق الشباب، الهولندي فريد روتن، أن فريقه لم يأتِ إلى ملعب الوحدة من أجل التعادل كما يعتقد البعض، بل جاء من أجل الفوز، لكن ظروف المباراة هي من أجبرت الفريق على اللعب بهذه الطريقة التي اعتقد الكثيرون بأنها دفاعية بحتة من أجل الحصول على نقطة، وقال في مؤتمر صحافي: «لعبنا مباراة متوازنة بشكل جيد وكنا قريبين من الفوز في آخر ربع ساعة الذي أهدرنا خلاله أكثر من فرصة للتسجيل، وأعتقد أن الوحدة رغم استحواذه كثيراً على الكرة خصوصاً في الشوط الثاني إلا أنه لم يشكل خطورة بالغة على مرمانا بالشكل الذي يوحي بأن الفوز قد ضاع منه، فكما كان قريباً من الفوز كنا أيضاً قريبين منه».