العبيدي: طلبت من إدارة «الصقور» دعم الفريق بـ 3 مواطنين

أكد مدرب فريق الإمارات، التونسي نورالدين العبيدي، أن نتائج فريقه لا تعبر عن حقيقة العروض التي يقدمها منذ بداية الموسم، وأشار إلى أنه طلب من مجلس الإدارة تدعيم الصفوف بثلاثة لاعبين مواطنين بمواصفات معينة.

وكان الإمارات قد تعرض لخسارة جديدة أمام النصر في ختام مباريات الجولة 13 من دوري الخليج العربي بهدف دون مقابل، ليتأزم موقف الصقور في المسابقة بعدما استقر في المركز الـ 12 برصيد ست نقاط، بينما ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 21 في المركز السادس.

وقال العبيدي، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «تمكنا من إيقاف خطورة النصر في مباراة الفريقين ولم يشكل أي خطورة على مرمى الفريق، إلا من الكرات الثابتة في مناسبتين وفي احداها سجل هدف المباراة الوحيد، كل من يشاهد الإمارات لا يتوقع أن يكون في مؤخرة الجدول، ولكن المشكلة الحقيقية هي غياب التهديف، إذ يفتقد الفريق لمهاجم هداف داخل منطقة الجزاء يستطيع ترجمة الفرص الحقيقية التي تتاح للفريق في المباريات».

وأضاف: «طلبت من مجلس الإدارة تدعيم الصفوف بعدد ثلاثة لاعبين مواطنين بمواصفات معينة في المراكز الثلاثة الدفاع والوسط والهجوم، إذ تحتاج الفترة المقبلة نوعية معينة من اللاعبين قادرة على تحمل الضغوط والظهور بقوة في المباريات لانتشال الفريق من المراكز المتأخرة». وأكد العبيدي، أنه إلى الآن لم يتحدث عن اللاعبين الأجانب، وهل سيتم تغيير أي منهم أم لا.

مشيراً إلى أن «الصقور» سيكون على اتم استعداد لمباراة الكأس المقبلة، التي يلتقي خلالها مع فريق الشباب على ملعب دبي يوم بعد غدٍ. من جانب آخر، أكد مساعد مدرب فريق النصر، علي مراد، أن الفوز والنقاط الثلاث أمام فريق الإمارات في ختام الدور الأول من دوري الخليج العربي هو أهم شيء للجهاز الفني للنصر، إذ يعتبر الوصول إلى النقطة 26 في هذه الظروف أمراً غاية في الأهمية.

وقال: «وصل الفريق إلى هدفه الرئيس وهو الفوز والنقاط الثلاث في ظل مشكلات كثيرة حاصرت الفريق الفترة الأخيرة، إضافة إلى غياب سبعة لاعبين عن الفريق، وهو رقم كبير جداً، وقد يكون أمراً إيجابياً أن يفوز الفريق ويحرز ثلاث نقاط في مثل هذه الظروف الصعبة، ونعلم أن الفريق لم يقدم أمام الإمارات العرض المنتظر منه، ولكن الأهم هو النقاط الثلاث».

وأضاف: «علينا العمل الفترة المقبلة من أجل قيادة العميد إلى مكانه الطبيعي، أمامنا مباراة مهمة أمام دبي في كأس رئيس الدولة يوم بعد غدٍ، يجب علينا التفكير فيها جيداً، بعدها سيكون هناك راحة للفريق يستطيع من خلالها إعادة تنظيم الأمور».