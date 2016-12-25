6 عوامل حرمت الشارقة نقاط «النواخذة»

تحسر جمهور نادي الشارقة الذي وجد في المدرجات لمؤازرة فريقه على ضياع ثلاث نقاط مهمة بعد خروج الملك متعادلاً مع ضيفه دبا الفجيرة بهدف لكل منهما، أول من أمس، في الجولة 13 من دوري الخليج العربي، إذ كان جمهور الشارقة يرغب في رؤية فريقه فائزاً في المباراة وحصد النقاط الثلاث والابتعاد من دائرة الخطر، واحتفظ الشارقة بالمركزالعاشر في ترتيب فرق الدوري برصيد 14 نقطة، فيما استمر دبا في المركز قبل الأخير برصيد ست نقاط.

وتبرز ستة عوامل أساسية تسببت في حرمان الشارقة نقاط دبا.

1- الهدف المبكر

تسبب الهدف المبكر الذي تلقاه مرمى الشارقة بواسطة محترف دبا اللاعب الأردني ياسين البخيت «18» في ارباك حسابات الشارقة، وشكل نقطة تحول كبيرة في مجريات اللعب لمصلحة دبا، رغم أن الأخير لم يستثمر تقدمه بالمباراة لفرض أسلوبه في الملعب.

2- أسلوب دونيس

مثل الأسلوب الذي خاض به مدرب الشارقة اليوناني جورجيوس دونيس مباراة دبا، علامة استفهام كبيرة، حيث لجأ للطريقة الدفاعية أكثر من الجانب الهجومي، ما أدى لتفوق فريق دبا في اغلب فترات المباراة، كما ان دونيس قام أيضاً بإحداث تغيير في مراكز اللاعبين بجانب اشراكه للحارس البديل راشد أحمد، واحتفاظه بالحارس الأساسي محمد يوسف على مقاعد البدلاء.

3- إصابة سرور وريفاس

شكلت إصابة كل من ماجد سرور ومغادرته الملعب في الشوط الأول لتلقي العلاج، وكذلك المحترف الفنزويلي ريفاس في بداية الشوط الثاني، ضربة موجعة للشارقة الذي كان يعول عليهما كثيراً في تحقيق نتيجة إيجابية بعدما ظهرا بمستوى متطور في الفترة الأخيرة.

4- ورقة ديغاو

دفع مدرب الشارقة المدافع البرازيلي ديغاو الذي خاض المباراة وهو يرتدي قناعاً في الوجه خشية تجديد الإصابة إثر قيامه بإجراء عملية جراحية بسبب تعرضه لكسر في عظمة الوجه، وخاض ديغاو المباراة رغم أنه لم يكن جاهزاً بنسبة 100%، ما اثر بالسلب في مستواه.

5- غياب الأساسيين

أدى غياب خمسة لاعبين أساسيين عن صفوف الشارقة في هذه المباراة بداعي الإيقافات والإصابات، وهم عبدالله غانم وفايز جمعة وشاهين عبدالرحمن ومحين خليفة والمحترف الكوري الجنوبي سونغ مين الى الاستعانة بالبدلاء، واشراك لاعبين صغار السن يفتقدون للخبرة المطلوبة.

6- تألق البخيت

كان لتألق مهاجم فريق دبا المحترف الأردني ياسين البخيت الذي سجل هدف التقدم لفريقه، دور كبير في نتيجة المباراة، إذ شكلت تحركاته ارباكاً مستمراً لدفاع الشارقة.