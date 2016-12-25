مطر: لم نفقد الأمل

أكد قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر، أن «العنابي» لم يفقد الأمل بعد في المنافسة على بطولة الدوري، رغم فقدان 18 نقطة من أصل 39 في الدور الأول للمسابقة، مشيراً إلى أن الدوري لم ينتهِ بعد ولايزال هناك 39 نقطة في الدور الثاني من المسابقة، وعلى الوحدة البحث عن الفوز بأكبر عدد من النقاط للدخول في صلب المنافسة.

وقال في تصريحات صحافية: «إهدار النقاط بهذا الشكل على ملعبنا شيء مزعج جداً، وعلينا إيجاد الحل لإيقاف هذا النزيف في الدور الثاني خصوصاً على ملعبنا، ولكن ما يحزننا أن الفريق يؤدي بشكل جيد في جميع مبارياته لكن التوفيق يجانبه».



