الأهلي يطلب ضم البرازيلي مارينهو مقابل 4 ملايين دولار

دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي فيتوريا البرازيلي، للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي ماريو سيرجيو كوستا (مارينهو)، خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ اليوم، مقابل أربعة ملايين دولار.

7 أهداف سجلها مارينهو في آخر ست مباريات في الدوري البرازيلي.

وذكرت صحيفة «إسبورتي» أن نادي فيتوريا تلقى أكبر عرض مادي لبيع مارينهو مقابل 12.5 مليون ريال برازيلي (3.7 ملايين دولار)، وذلك بعد تقدم النادي الأهلي بعرض رسمي للظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، مشيرة إلى أن هذا الرقم لايزال بعيداً عن الرقم الذي يخطط نادي فيتوريا للحصول عليه، في حال رغبته في بيع مارينهو، إذ يرغب في بيعه مقابل 17 مليون ريال برازيلي (5.1 ملايين دولار).

وأضافت: «النادي الأهلي الذي تعاقد قبل موسمين مع أفضل لاعب في البرازيل إيفرتون ريبيرو، ويضم في صفوفه رودريغو ليما، يسعى للتعاقد مع هداف كأس البرازيل، الذي سجل سبعة أهداف في آخر ست مباريات في الدوري البرازيلي، لكن يجب عليه إقناع النادي واللاعب أيضاً».

وأوضحت: «مارينهو عقب نهاية الدوري البرازيلي أكد تلقيه أربعة عروض برازيلية، من أندية فلامنغو وغريميو وسانتوس وبوتافوغو، وأنه يأمل أن يتم تحديد مصيره قبل بداية العام الجديد».

لكنها كشفت عن أن عروض الأندية البرازيلية أقل من عرض النادي الأهلي، إذ عرض فلامنغو بلغ خمسة ملايين ريال برازيلي (1.5 مليون دولار)، أما عرض سانتوس فبلغ 6.8 ملايين ريال برازيلي (1.8 مليون دولار).

وتبحث شركة الأهلي لكرة القدم عن التعاقد مع لاعب أجنبي، بعد إعلان رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله النابودة، أن البرازيلي رودريغو ليما خارج حسابات «الفرسان» في فترة الانتقالات الشتوية، خصوصاً أن ليما أجرى عملية جراحية في الركبة في البرتغال، بينما كان أكد النابودة أنه من ضمن الأسماء التي يفاضل بينها الأهلي، يوجد لاعب تشونبوك هيونداي الكوري، البرازيلي ليوناردو، الذي كان قد سجل هدفين في مرمى العين في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويعد البرازيلي مارينهو من أبرز اللاعبين في نادي فيتوريا الموسم الماضي، إذ سجل معه 20 هدفاً في 42 مباراة، وخاض تجارب عدة، كان جميعها في البرازيل، أبرزها مع أندية فلوميننسي وإنترناسيونال وكروزيرو وأخيراً فيتوريا.

وتأمل إدارة الأحمر والجهاز الفني للأهلي أن يتم حسم التعاقد مع المحترف الأجنبي سريعاً، حتى يتسنى قيد اللاعب مباشرة فور فتح باب القيد بداية من اليوم، خصوصاً أن «الفرسان» تنتظره مباراة مصيرية في دوري الخليج العربي أمام العين 31 الجاري، حيث سيفتقد خلالها خدمات نجمه البرازيلي إيفرتون ريبيرو الموقوف ثلاث مباريات، إضافة إلى المصاب ليما، بينما لا يبدو الغاني أسامواه جيان في أفضل حالاته.